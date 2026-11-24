Wien (OTS) -

Der FORWIT begrüßt die von der Bundesregierung gestartete Umsetzung des Austrian Venture & Growth Fund of Funds („Dachfonds“). Mit dem Ziel, rund 500 Millionen Euro an Wachstumskapital zu mobilisieren, wobei der Bund bis zu 100 Millionen Euro als Ankerinvestition beisteuert, wird ein zentrales Element eines zukunftsfähigen Ökosystems realisiert. „Der Dachfonds ist ein wichtiger Meilenstein für den Innovationsstandort Österreich und ein Signal an unsere wachstumsfähigen Start-ups und Spin-offs. Er schließt eine seit Jahren dokumentierte Lücke in der Wachstumsfinanzierung und hilft, dass in Österreich gegründete Unternehmen auch in Österreich groß werden können“, so Thomas Henzinger, Vorsitzender des FORWIT.

Der Rat hat in der Vergangenheit in seinen Berichten und Stellungnahmen immer wieder die Einrichtung eines solchen Fonds empfohlen. „Beispiele wie der aws Gründungsfonds II zeigen, dass öffentliches Ankerkapital auch in Österreich privates Kapital wirksam mobilisieren kann: Jeder öffentlich investierte Euro konnte bis zu acht Euro an privaten Investitionen nach sich ziehen“, so Georg Kopetz, Mitglied des FORWIT. Öffentliches Wachstumskapital ist daher kein Ersatz für den privaten Markt, sondern dessen Katalysator – es zieht genau jene internationalen Investoren und Netzwerke an, zu denen junge Unternehmen nur schwer Zugang finden.

Mit gleicher Entschlossenheit den Innovationsstandort weiter stärken

Der FORWIT weist darauf hin, dass der Erfolg des Standorts Österreich nicht allein von einzelnen Instrumenten abhängt. Damit aus dem Dachfonds ein echter Wachstumsmotor wird, braucht es weitere Elemente im Innovationssystem, allen voran attraktive Rahmenbedingungen für Talente und Fachkräfte und einen leistungsfähigen europäischen Rahmen, der die Wirkung nationaler Maßnahmen deutlich verstärkt. Dazu zählen insbesondere eine unionsweite Rechtsform (EU Inc.), die Realisierung des Binnenmarktes und ein finanziell stark ausgestattetes Forschungsrahmenprogramm (FP10).

„Der Start des Dachfonds zeigt, dass mutige, lang eingeforderte Schritte möglich sind. Wir bestärken alle Beteiligten, mit dem gleichen Mut und der gleichen Entschlossenheit den Innovationsstandort weiter zu stärken und Österreich zu einem international erfolgreichen, zukunftsfähigen Innovations- und Skalierungsstandort zu machen“, so Henzinger.

