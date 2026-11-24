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Wien (OTS) -



10.00 Uhr, Auftakt der Baumpflanzungen in Ottakring: Nach knapp 100 Standortvorschlägen aus der Bevölkerung startet die Umsetzung, mit Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp (16., Kongreßbad, Julius-Meinl-Gasse 7a)

10.30 Uhr, Presseführung im Jüdischen Museum Wien zur neuen Ausstellung „Die Morgenländer“, mit JMW-Direktorin Barbara Staudinger, Kuratorin Felicitas Heimann-Jelinek und Kurator Marcus G. Patka (1., Dorotheergasse 11, Anmeldung unter: [email protected] )

) 11.00 Uhr, Mediengespräch des Bürgermeisters: „Präsentation Vienna Green Economy Report 2026“ mit u.a. Bürgermeister Michael Ludwig und WKW-Präsidentin Margarete Kriz-Zwittkovits (1., Rathaus, Festsaal) (Schluss) red

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