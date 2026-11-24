Wien (OTS) -

Die Schienen-Control präsentiert ab sofort ein neues Informationsangebot auf ihrer Website: Ein interaktives Karten-Tool, das Serviceeinrichtungen der Eisenbahninfrastruktur in Österreich übersichtlich und benutzerfreundlich darstellt. Mit diesem Schritt fördert die Regulierungsbehörde die Transparenz und den Wettbewerb im österreichischen Schienenverkehrsmarkt.

" Mit dem neuen Karten-Tool schaffen wir erhöhte Transparenz im Schienenverkehrsmarkt. Wir machen Eisenbahn-Serviceeinrichtungen auf einen Blick sichtbar. Das erfüllt einerseits unseren gesetzlichen Auftrag aus dem Informationsfreiheitsgesetz, ist aber vor allem ein starkes Signal für den Schienenverkehrsmarkt. Wer schnell und verlässlich sieht, welche Servicestellen wo verfügbar sind, kann besser planen und investieren. Damit stärken wir den Wettbewerb und leisten einen konkreten Beitrag zur Attraktivität der Schiene ", so Maria-Theresia Röhsler, Geschäftsführerin der Schienen-Control.

Neues Tool für Marktteilnehmer und die Öffentlichkeit

Das Tool richtet sich gezielt an Unternehmen im Schienenverkehrsmarkt. Bereits operierende Eisenbahnverkehrsunternehmen, potenzielle Marktneulinge sowie andere Interessierte erhalten mit der neuen Anwendung eine fundierte Entscheidungsgrundlage. So lassen sich etwa bei der Planung neuer Verkehrsleistungen verfügbare Serviceeinrichtungen rasch identifizieren – das erleichtert den Marktzutritt und trägt zu mehr Wettbewerb im Schienenverkehr bei.

Darüber hinaus stellt die Karte einer breiten Öffentlichkeit zentrale Informationen zu Serviceeinrichtungen zur Verfügung. Bisher verstreute oder schwer zugängliche Angaben werden künftig in einer einzigen, digitalen Anwendung gebündelt und übersichtlich nach der Veröffentlichung der Schienennetz-Nutzungsbedingungen aufbereitet.

Das Karten-Tool bietet mehrere praktische Funktionen:

Die Daten lassen sich nach Schienennetz-Nutzungsbedingungen bzw. nach Jahren sortieren und filtern. Eine integrierte Suchfunktion ermöglicht es, Servicestellen rasch und gezielt aufzufinden. Zudem wird die Ausstattung von Verkehrsstationen im Hinblick auf WLAN und Barrierefreiheit ausgewiesen – ein Mehrwert nicht nur für die Branche, sondern auch für Reisende.

Von Terminal-Standorten über Vorheiz-, Besandungs- und Tankanlagen bis hin zu Verlade- und Verschubknoten sehen Eisenbahnverkehrsunternehmen auf einen Blick, welche und wo Serviceeinrichtungen grundsätzlich verfügbar sind. Das Kartentool ist um die Daten von weiteren Serviceeinrichtungsbetreibern in Österreich erweiterbar.