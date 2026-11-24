Wien (OTS) -

Die rot-pinke Stadtregierung steuert Wien finanziell immer tiefer in die Krise. Und jetzt stellt sich die Frage, ob Bürgermeister Michael Ludwig bereits damit begonnen hat, das über Jahrzehnte aufgebaute Vermögen der Wienerinnen und Wiener zu versilbern, um die Budgetlöcher seiner gescheiterten Politik zu stopfen“, kritisiert FPÖ-Wien-Landesparteiobmann Stadtrat Dominik Nepp.

Im Wiener Budget für 2027 ist eine Sonderdividende der Wien Holding in Höhe von 200 Millionen Euro vorgesehen. Für Nepp ist völlig unklar, wie diese außergewöhnlich hohe Ausschüttung ohne Eingriffe in die Vermögenssubstanz finanziert werden soll.

„Eine Sonderdividende von 200 Millionen Euro fällt nicht einfach vom Himmel. Ludwig muss endlich offenlegen, woher dieses Geld kommen soll. Wenn dafür Beteiligungen, Immobilien oder andere Vermögenswerte verkauft werden, ist das keine nachhaltige Budgetpolitik, sondern ein Griff in das Familiensilber der Wiener Bevölkerung.“

Besonders brisant sind für Nepp mögliche Anteilsverkäufe an der ARWAG, an der die Stadt Wien über die Wien Holding beteiligt ist. Die ARWAG ist ein bedeutender Akteur im Wiener Wohnbau und verfügt über Beteiligungen an Wohnbaugesellschaften, darunter die MIGRA.

„Die Spatzen pfeifen es längst von den Dächern, dass über den Verkauf von Beteiligungen gesprochen worden sein soll. Gerade deshalb muss Ludwig jetzt klarstellen, ob Anteile an der ARWAG zur Disposition stehen. Es darf nicht sein, dass die Stadtregierung ihre Budgetlöcher durch den Verkauf von Beteiligungen am Wiener Wohnungsvermögen stopft“, so Nepp.

Ruck-Tapes werfen neue Fragen auf

Zusätzliche Brisanz erhält die Angelegenheit durch die sogenannten Ruck-Tapes und die medial bekannt gewordenen Treffen zwischen führenden Vertretern der Wiener Stadtpolitik und der Versicherungswirtschaft.

Medienberichten zufolge fand im Oktober 2025 ein Treffen in Räumlichkeiten der Vienna Insurance Group statt, an dem unter anderem Bürgermeister Michael Ludwig, Finanzstadträtin Barbara Novak, der frühere Bundeskanzler Werner Faymann sowie Vertreter der Versicherungswirtschaft und der damalige Wirtschaftskammerpräsident Walter Ruck teilnahmen.

„Spätestens seit den Ruck-Tapes wissen wir, wie dringend das Wiener Rathaus Transparenz über Gespräche hinter verschlossenen Türen braucht. Was wurde bei diesem Treffen tatsächlich besprochen? Ging es auch um städtisches Vermögen, Immobilien oder Beteiligungen? Und welche Rolle spielte dabei Werner Faymann? Die Wienerinnen und Wiener haben ein Recht auf Antworten“, fordert Nepp.

ARWAG und MIGRA: Wohnungsvermögen darf nicht zur Budgetreserve werden

Für Nepp steht besonders der soziale Wohnbau im Mittelpunkt. „Bei der ARWAG geht es nicht um irgendeine Finanzbeteiligung. Es geht um Unternehmen, die im Wiener Wohnbau tätig sind und damit unmittelbar mit der Wohnversorgung der Bevölkerung verbunden sind. Inbesondere über die MIGRA betrifft das auch den Bereich des geförderten und gemeinnützigen Wohnbaus.“

Ein Verkauf von ARWAG-Anteilen kommt einer Privatisierung von Sozialwohnungen gleich, die bis jetzt immer von Ludwig abgelehnt wurde.

„Ludwig kann nicht ständig vom Schutz des leistbaren Wohnens reden und gleichzeitig offenlassen, ob er städtische Sozialwohnungen und Wohnbaubeteiligungen zu Geld machen will. Wer Wohnungen und Beteiligungen verkauft, gibt öffentliches Vermögen und unter Umständen auch langfristige Einflussmöglichkeiten aus der Hand.“

Nepp stellt Ludwig ein 24-Stunden-Ultimatum

„Ich fordere Bürgermeister Ludwig auf, innerhalb der nächsten 24 Stunden öffentlich und unmissverständlich zu erklären, dass weder ein Verkauf von ARWAG-Anteilen oder weiterer Substanz zur Finanzierung der 200-Millionen-Sonderdividende geplant ist. Ebenso muss er offenlegen, aus welchen konkreten Mitteln die Wien Holding diese Ausschüttung finanzieren soll.“

Sollten derartige Verkäufe bereits vorbereitet, geprüft oder mit potenziellen Käufern besprochen worden sein, müssten sämtliche relevanten Informationen auf den Tisch.

Abschließend erklärt Nepp: „Wien hat kein Einnahmenproblem, das man dauerhaft durch den Verkauf von Vermögen lösen kann. Wien hat ein Ausgabenproblem, weil Ludwig und seine rot-pinke Stadtregierung nicht bereit sind, im eigenen System zu sparen. Statt die Strukturen zu reformieren, droht nun der Ausverkauf des Wiener Familiensilbers. Die Wienerinnen und Wiener dürfen nicht die Rechnung dafür bezahlen, dass Ludwig seine Budgetpolitik nicht im Griff hat.“