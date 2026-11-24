Wien (OTS) -

Die Suche nach Produkten, Dienstleistungen und passenden Anbietern verändert sich grundlegend. Die klassische Suche erfolgt heute über Google, doch immer mehr Menschen nutzen zusätzlich auch KI-Anwendungen wie ChatGPT, um sich beraten zu lassen, konkrete Fragen zu stellen oder Angebote zu vergleichen.

Herold, eine der größten Digitalmarketing-Agenturen für KMU in Österreich, reagiert auf diese Entwicklung und erweitert daher sein Produkt-Portfolio um ChatGPT Werbung. Als einer der ersten Anbieter in ganz Österreich ermöglicht Herold heimischen Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen direkt unter den KI-generierten Antworten zu platzieren.

So eröffnet sich insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen ein neuer Weg, potenzielle Kundinnen und Kunden gezielt und im richtigen Moment zu erreichen. Denn ChatGPT Werbung erfolgt in einem Umfeld, in dem die User bereits ein hohes Informations- oder Kaufinteresse zeigen. Zudem geschieht die lokale Aussteuerung nach Bundesland, Bezirk oder Postleitzahl und ermöglicht es, Werbung gezielt auf jene Regionen auszurichten, in denen Österreichs KMU ihre Kundschaft erreichen wollen.

Herold macht ChatGPT Werbung für alle zugänglich

„Mit dem neuen Angebot verfolgt Herold das Ziel, innovative, digitale Werbemöglichkeiten nicht nur großen Marken, sondern auch Österreichs KMU zugänglich zu machen“, erklärt Mirko Drenger, Geschäftsführer und Managing Director Marketing Services Sales in Wien: „Gerade in einer Zeit, in der sich das digitale Suchverhalten durch künstliche Intelligenz rasant verändert, ist es entscheidend, neue Kanäle frühzeitig zu erschließen. Herold übernimmt dabei das komplette Setup und die laufende Betreuung der ChatGPT Werbung. So wird diese neue Werbemöglichkeit auch für kleinere Unternehmen einfach und effizient nutzbar und macht sie dort sichtbar, wo ihre Zielgruppen heute und künftig nach Lösungen suchen,“ ergänzt Mirko Drenger.

Großes Interesse und noch überschaubare Konkurrenz

„Das Interesse an Werbung auf ChatGPT ist aktuell enorm. Gleichzeitig gibt es am Markt noch wenig Erfahrung und nur wenige Anbieter, und die Möglichkeiten des Kanals entwickeln sich laufend weiter. Deshalb bietet Herold diese Werbeform als eine der ersten Agenturen in Österreich an und testet sie auch mit eigenem Budget. So verfügen wir heute bereits über fundierte Erfahrungswerte, mit denen wir unsere Kundinnen und Kunden gezielt begleiten können“, verdeutlicht Nico Binder, Chief Commercial Officer (CCO) von Herold.

„Für Österreichs Mittelstand ist das eine große Chance, vor allem für jene, die jetzt einsteigen,“ erklärt Nico Binder weiter: „Wie in den Anfängen der Suchmaschinenwerbung sind in vielen Branchen und Regionen erst wenige Unternehmen aktiv, und der Wettbewerb um die Anzeigenplätze ist entsprechend noch überschaubar. Wie bei jeder Werbeform, die nach dem Auktionsprinzip funktioniert, wird sich das aber mit der wachsenden Nachfrage ändern. Gute Platzierungen werden in der Folge schwerer und teurer zu bekommen sein. Wer jetzt startet, sammelt wertvolle Erfahrung, bevor es eng wird. Unser Anspruch ist es, unsere Kundinnen und Kunden in voller Transparenz dabei zu begleiten, in diesem Bereich Pioniere zu sein.“ Der Einstieg in ChatGPT Werbung ist bei Herold bereits ab 595 Euro pro Monat möglich.



Über Herold:

Herold ist ein Unternehmen der group.one – eines führenden europäischen Anbieters von Online-Präsenz-, Cloud-Hosting- und digitalen Marketing-Services, und hat sich von einem traditionellen Telefonbuchanbieter zu einer der größten Digitalmarketing-Agenturen für KMU in Österreich entwickelt. Mit maßgeschneiderten Webseiten-, SEO und Digital-Marketing-Lösungen unterstützt Herold Österreichs kleine und mittelständische Unternehmen dabei, maximalen Geschäftserfolg zu erzielen.



Das B2B-Angebot von Herold reicht von Firmenwebsites, Suchmaschinenoptimierung, KI- und Local-Listings, über Google Such- und Bannerwerbung, Social Media Werbung, sowie KI-Werbung bis zu Social Media Betreuung. Bis heute wurden über 35.000 Websites erstellt und über 75.000 SEA-Kampagnen durchgeführt. Als Google Premium Partner und Google Leading Agency betreut Herold über 30.000 zufriedene Unternehmen in Österreich und entwickelt sich stets weiter, um den sich wandelnden und steigenden Bedürfnissen der Unternehmen, gerade in Zeiten von KI, gerecht zu werden.

Mehr Infos unter www.herold.at/marketing