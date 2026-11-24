Wien (OTS) -

Die Kunsthalle Wien präsentiert eine Einzelausstellung von Magali Reus (geb. 1981, Den Haag). Tenant vereint über 80 skulpturale Werke, die zwischen 2014 und 2026 entstanden sind. Die Ausstellung, die in einer eigens dafür konzipierten Architektur im ersten Stock der Kunsthalle Wien im Museumsquartier zu sehen ist, ist eine der bislang größten Ausstellungen von Reus’ Werken sowie ihre erste in Österreich.

Magali Reus beschäftigt sich mit der Absurdität und Komplexität alltäglicher Dinge. Behälter wie Marmeladengläser, Sardinenbüchsen, Waschmittelverpackungen und Pizzakartons werden bei Reus Gegenstand skulpturaler Untersuchungen, in denen Formen zu skulpturalen Serien neu übersetzt, verändert und in Serien neu gestaltet werden. Durch Vergrößerung und Kombination mit anderen Bildelementen entfremdet Reus diese Objekte und verwandelt ihre Farben, Materialien und Oberflächen. Andere Arbeiten interpretieren Elemente des architektonischen oder industriellen Designs neu, wie beispielsweise modulare Sitzmöbel, Fenster, Verkehrsschilder, Laternenpfähle und Abflussrohre. Unter Einsatz einer Kombination aus handwerklichen und industriellen Methoden reproduziert Reus diese Gebrauchsgegenstände akribisch und ermöglicht es ihnen so, „ihre Funktion abzulegen und ein anderes Bild ihrer selbst hervorzubringen“.

Tenant beleuchtet die letzten zwölf Jahre von Reus’ Schaffen und ihre anhaltende Auseinandersetzung mit Fragen von Kommunikation und Kontrolle. Von zentraler Bedeutung für diese Auseinandersetzung ist Reus’ Interesse an städtischer und räumlicher Architektur und deren Rolle bei der Gestaltung von Verhalten und Bewegung. Die Auswahl der Arbeiten spiegelt die Faszination der Künstlerin für Formen des Zusammenlebens von Natur und Kultur und die urbane Umwelt als einen Raum, in dem sich Zyklen von Wachstum und Verwesung abspielen, wider. Reus’ Titel für die Ausstellung spielt sowohl auf die Art und Weise an, wie Künstler*innen Objekte als „bewohnbare“ Räume behandeln, als auch auf den wandernden Charakter der Ausstellung, die als Kooperation mit Stationen in Wien, Winterthur und Bordeaux konzipiert ist. Diese erste Ausgabe in der Kunsthalle Wien lässt sich von der Stadt Wien und insbesondere von ihrer Architektur, dem Kunsthandwerk und dem kulturellen Erbe inspirieren; von der Musik bis hin zu Süßwaren.

Magali Reus: Tenant wird in Kooperation mit dem Kunstmuseum Winterthur und CAPC Musée d’art contemporain de Bordeaux organisiert.

Pressekonferenz mit Ausstellungsrundgang

Donnerstag, 26. November 2026, 10 Uhr

mit Magali Reus und Michelle Cotton, Artistic Director Kunsthalle Wien

Kunsthalle Wien Museumsquartier

Um Anmeldung unter [email protected] wird gebeten. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und stehen gerne mit weiteren Informationen zur Verfügung!

Ausstellungsgespräch und Eröffnung

Donnerstag, 26. November 2026, 18 Uhr

Magali Reus im Gespräch mit Andrew Durbin, Chefredakteur Frieze (EN)

Kunsthalle Wien Museumsquartier