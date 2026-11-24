Wien (OTS) -

Die Austrian-Kazakh Connectivity Platform (AKCP) und die Außenhandelskammer Kasachstans haben am 19. November 2026 ein Memorandum of Understanding unterzeichnet. Für die AKCP unterzeichnete ihr Vizepräsident Wolfgang Hesoun, für die Außenhandelskammer ihr Vorstandsvorsitzender Murat Karimsakov.

Die Unterzeichnung fand im Anschluss an die 11. Sitzung des österreichisch-kasachischen Geschäftsrates am Sitz der Wirtschaftskammer Österreich in Wien statt. Den Vorsitz im Geschäftsrat teilen sich WKO-Vizepräsident Wolfgang Hesoun und Meiram Pshembayev, Vorsitzender des kasachischen Maschinenbauverbandes.

Die Außenhandelskammer Kasachstans ist eine Tochterorganisation der Nationalen Unternehmerkammer „Atameken“ und unterstützt die Unternehmen des Landes im Auslandsgeschäft. Mit der AKCP hat sie vereinbart, sich über Exportchancen und die Rahmenbedingungen für Investitionen in Österreich und Kasachstan auszutauschen. Durch Delegationsbesuche und Branchentreffen wollen die Partner den direkten Dialog zwischen Unternehmen beider Länder fördern. Die Vereinbarung umfasst auch die Förderung der Zusammenarbeit zwischen wissenschaftlichen Einrichtungen.

Über die Austrian-Kazakh Connectivity Platform (AKCP)

Die Austrian-Kazakh Connectivity Platform (AKCP) ist eine unabhängige, praxisorientierte Plattform zur Förderung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Österreich und Kasachstan und zur stärkeren Vernetzung österreichischer Unternehmen mit Zentralasien.

Sie unterstützt Unternehmen bei Geschäftsanbahnung und Marktzugang, vernetzt sie mit relevanten Entscheidungsträgern und Institutionen und begleitet die Entwicklung konkreter Kooperationsprojekte. Schwerpunkte liegen insbesondere in den Bereichen Infrastruktur, Logistik, Bahnindustrie, Energie, Maschinenbau und industrielle Modernisierung.

Darüber hinaus organisiert die AKCP Executive Roundtables, Unternehmensdialoge, Delegationsreisen und weitere Formate zur wirtschaftlichen Vernetzung zwischen Österreich, Kasachstan und relevanten Partnern entlang des Middle Corridor.