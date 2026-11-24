Wien/Linz (OTS) -

Österreich hat die Wahl. Oberösterreich hat die Wahl. Rechenzentren werden nicht im luftleeren Raum beschlossen und gebaut. Ob, wo und von wem rechenzentren gebaut werden ist eine politische Entscheidung. Die Umweltschutzorganisation GLOBAL mahnt Politikerinnen und Politiker ihre Verantwortung gegenüber den Bürger:innen und unserer Umwelt ernst zu nehmen.

Hannah Keller, Klima- und Energiesprecherin, nach der gestrigen Installation vor der Google-Baustelle in Kronstorf: „Die heimische Politik verkennt aktuell die Realität. Rechenzentren sind weltweit wichtiges Kriterium bei Wahlentscheidungen, in den USA hatvman klar gesehen: wer sich gegen deb unkontrolierten ausbau von rechenzentren gestellt hat, hat gewonnen. Österreich braucht dringend klare und nachhaltige Richtlinien, wie zukünftig mit Rechenzentren im eigenen Land umgegangen wird. Unsere Politiker müssen Verantwortung übernehmen – gegenüber den eigenen Bürger:innen und kommenden Generationen und nicht gegenüber US-Techkonzernen.“

(K)einen Plan

2027 wird in Oberösterreich gewählt. Wahlen werden oft zum Anlass genommen, große Versprechungen in den Raum zu stellen. Doch messen müssen wir die regierung an ihren taten und nicht an ihren versprechen. Was wir von der Landesregierung fordern müssen ist also nicht eine weitere zahnlose Strategie oder ein plan, sondern ein Moratorium, also ein sofortiger Bau- und Genehmigungsstopp.

„Länder-spezifische Lösungen, wie sie der heimische Föderalismus oft produziert, sind für Rechenzentren zu wenig. Es braucht eine bundesweite Strategie, eine schlafkräftige UVP-Anpassung und einen sofortigen Baustopp aller geplanten Projekte. Im Sinne der Verantwortung für uns und unsere Umwelt“, so Keller abschließend: "Eine Landesregierung, die ihre Aufgabe ernst nimmt, drückt jetzt auf die Pausetaste und fordert klare Richtlinien vom Bund."

Weitere Infos