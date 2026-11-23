Wien (OTS) -

Elias Hirschl wurde am Montag, den 23. November 2026 für sein Buch „Schleifen“ (Zsolnay) mit dem Österreichischen Buchpreis ausgezeichnet. Der Debütpreis ging an Marlen Mairhofer für den Titel „Alice“ (JUNG UND JUNG). Die Verleihung fand zum Auftakt der Buch Wien-Woche vor rund 250 geladenen Gästen im Berio-Saal im Wiener Konzerthaus statt.

Die Preise wurden von Bundesminister für Kunst und Kultur, Andreas Babler, Benedikt Föger, Präsident des Hauptverbandes des Österreichischen Buchhandels und AK-Präsidentin Renate Anderl überreicht.

Durch den Abend führten Dorothee Hartinger und Philipp Hauß gemeinsam mit den Studierenden des zweiten Jahrgangs Schauspiel der Musik und Kunst Privatuniversität Wien. Für die musikalische Begleitung sorgte Tobias Kochseder am Akkordeon.



Österreichischer Buchpreis 2026 an Elias Hirschl „Schleifen“ (Zsolnay)

Begründung der Jury:

„Ähnlich wie J. R. R. Tolkien in ‚Herr der Ringe‘ bastelt Elias Hirschl rund um seine erfundenen Protagonist:innen Franziska Denk und Otto Mandl ein eigenes (Wissenschafts-)Universum, das, unglaublich detailreich, originell, teils erfunden, teils aber auch historisch korrekt, mehr als überzeugt. Hirschl gelingt das Kunststück, einen niveauvollen und gleichzeitig im höchsten Maße unterhaltsamen Roman über (die Macht der) Sprache, Literatur und Mathematik zu schreiben, der selbst dann wunderbar funktioniert, wenn man von all diesen Disziplinen nur wenig Ahnung haben sollte. Ergo: Vielleicht versteht man nicht alles, aber man wird sich an ‚Schleifen‘ köstlich delektieren.“

Für die Shortlist nominiert waren außerdem: Anna Baar „Amseln“ (Wallstein), Birgit Birnbacher „Sie wollen uns erzählen“ (Zsolnay), Norbert Gstrein „Im ersten Licht“ (Hanser) und Sabine Scholl „Die zweite Haut“ (Weissbooks).

Der Österreichische Buchpreis ist mit 20.000 Euro dotiert, die vier weiteren Titel der Shortlist mit jeweils 2.500 Euro.

Österreichischer Buchpreis 2026 – Debüt an Marlen Mairhofer „Alice“ (JUNG UND JUNG)

Begründung der Jury:

„Die Welt ist wunderlich, die Sprache nicht minder. Das Erwachsenwerden ist eine Zumutung, die du dir zurechtschreiben musst. Das geht natürlich mit Spracharbeit einher. In ‚Alice‘ wird freudig im Sprachsandhaufen gespielt, da werden nicht nur Löcher, sondern ganze Höhlensysteme gegraben, die auf eigenen Wegen Herz und Hirn treffen. Marlen Mairhofer nimmt Lewis Carrolls berühmte Figur zum Ausgangspunkt und holt sie in die Lebenswelt eines Mädchens von heute. Dabei stellt sie Dinge und Sachverhalte auf den Kopf und verändert den Blick darauf. Die Orientierungslosigkeit und Absurdität der Pubertät werden mit Leichtigkeit, Komik und Fantasie erzählt. Ein feministischer Blick auf einen männlich geprägten Klassiker verbindet sich mit einer eigenwilligen Sprache und einem ausgeprägten Formbewusstsein. Und bevor es zu beschaulich wird, folgt ein Bruch, der Unheimliches andeutet. Das ist originell, skurril und so turbulent wie das Erwachsenwerden: ein Sprach- und Lesevergnügen.“

Auf der Debüt-Shortlist standen außerdem: David Vajda „Diamanten“ (Hanser Berlin) und Nina Temann „oh augen, eigene oper“ (poetenladen Verlag).

Der Debütpreis des Österreichischen Buchpreises ist mit 10.000 Euro dotiert, die zwei weiteren Titel der Shortlist mit jeweils 2.500 Euro. Der Debütpreis wird von der Arbeiterkammer Wien gestiftet.

Die Jury

Die Jury für den Österreichischen Buchpreis setzt sich 2026 aus Uta Degner (Literaturwissenschaftlerin, Universität Innsbruck), Markus Köhle (Autor, Literaturveranstalter), Lara Sielmann (Literaturkritikerin, Deutschlandfunk Kultur), Julia Zarbach (Literaturjournalistin, Ö1) und Helmut Zechner (Buchhändler, Buchhandlung Heyn) zusammen.

Über den Österreichischen Buchpreis

Ziel des Österreichischen Buchpreises ist es, die Qualität und Eigenständigkeit der österreichischen Literatur zu würdigen und ihr im gesamten deutschsprachigen Raum die gebührende Aufmerksamkeit zu verschaffen.

Der Österreichische Buchpreis wird vom Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport (BMWKMS), dem Hauptverband des Österreichischen Buchhandels und der Arbeiterkammer Wien 2026 bereits zum elften Mal ausgerichtet.

Die Gewinner:innen der Vorjahre

Buchpreis: Dimitré Dinev (2025), Reinhard Kaiser-Mühlecker (2024), Clemens J. Setz (2023), Verena Roßbacher (2022), Raphaela Edelbauer (2021), Xaver Bayer (2020), Norbert Gstrein (2019), Daniel Wisser (2018), Eva Menasse (2017), Friederike Mayröcker (2016)

Debütpreis: Miriam Unterthiner (2025), Frieda Paris (2024), Arad Dabiri (2023), Lena-Marie Biertimpel (2022), Anna Albinus (2021), Leander Fischer (2020), Angela Lehner (2019), Marie Gamillscheg (2018), Nava Ebrahimi (2017), Friederike Gösweiner (2016)

Downloads & Links



Das Logo des Österreichischen Buchpreises sowie weitere Materialien stehen im Pressebereich zum Download bereit. Weitere Informationen zum Österreichischen Buchpreis finden Sie unter buecher.at/oesterreichischer-buchpreis/.

Portraitfotos von Elias Hirschl (© Petra Weixelbaum) und Marlen Mairhofer (© Zoe Goldstein) können unter Angabe des Fotocredits im Rahmen der Berichterstattung zum Österreichischen Buchpreis 2026 verwendet werden.