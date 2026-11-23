Sankt Pölten (OTS) -

Mehr als jeder fünfte Schüler beginnt das Gymnasium, obwohl er die Bildungsstandards im Lesen am Ende der Volksschule nicht oder nur teilweise erreicht hat. In den Mittelschulen erfüllt überhaupt nur knapp die Hälfte diese Anforderungen. Für FPÖ Niederösterreich Bildungssprecher LAbg. Helmut Fiedler sind die aktuellen Zahlen ein weiteres Alarmsignal: „Wir diskutieren seit Jahren über Schulreformen, neue Konzepte und die gemeinsame Schule. Gleichzeitig schaffen es viele Kinder nicht, die einfachsten Grundkompetenzen ausreichend zu beherrschen. Da läuft doch gewaltig etwas falsch!“

Der Grund: „Immer mehr Eltern versuchen, ihre Kinder ins Gymnasium zu bringen, weil sie den Zuständen an Mittelschulen ausweichen wollen. Gleichzeitig wächst der Druck auf die Volksschullehrer, möglichst vielen Kindern den Weg ins Gymnasium zu ermöglichen. Das Gymnasium wird zunehmend zum Fluchtweg, während die Leistungsanforderungen immer weiter verwässert werden. Und ausgerechnet jetzt wird wieder über eine gemeinsame Schule diskutiert, die am Ende vor allem eines bedeutet: eine weitere Nivellierung nach unten. Das Bildungsniveau muss endlich wieder steigen.“