Wien (OTS) -

Kürzungen im Sozialbereich von real rund 6 Prozent, insgesamt mehr als 150 Millionen Euro: Der Budgetvoranschlag der Stadt Wien bestätigt die schlimmsten Befürchtungen des Bündnisses “Wien bleibt anders” von rund 80 Wiener Sozialorganisationen. “Zehntausende Beratungs- und Betreuungsstunden werden wegfallen, mehr als 1000 Jobs im Sozialbereich wackeln. Das Budget wird tiefe Spuren im sozialen Netz der Stadt hinterlassen”, befürchtet Robert Mittermair, Sprecher des Bündnisses. “Die Kürzungen stellt die Versorgung von Menschen infrage, die dringend Unterstützung benötigen.”

Die Zuschüsse der Stadt an den Fonds Soziales Wien werden nominell um 93,5 Millionen Euro gekürzt - also fast genau jener Betrag, der den Wiener Sozialorganisationen informell bereits avisiert wurde. Das entspricht rund 3 Prozent des FSW-Budgets. Dazu kommen Steigerungen der Lohn- und Sachkosten von ebenfalls rund drei Prozent. Real liegen die Kürzungen damit bei mehr als 150 Millionen Euro.

Die Folgen werden oft erst nach Monaten oder Jahren sichtbar: Jugendliche drohen abzurutschen, die Jugendkriminalität steigt. Menschen mit psychischen Erkrankungen landen häufiger in der stationären Psychiatrie oder im Maßnahmenvollzug. Menschen mit Behinderungen verlieren ihre Selbstständigkeit und landen in der Pflege. Menschen, die die Mindestsicherung verlieren, können sich ihre Wohnung nicht mehr leisten. „Kurzfristige Einsparungen jetzt verursachen hohe Folgekosten in der Zukunft“, ist Mittermair überzeugt.

Fehlende Planungssicherheit

Das Bündnis “Wien bleibt anders” kritisiert zudem die Informationspolitik der Stadt Wien: “Einen Monat vor Weihnachten ist völlig unklar, wie sich die Kürzungen auf einzelne Organisationen auswirken werden. Niemand weiß, ob die Einsparungen gleichmäßig in allen Bereichen umgesetzt oder ob bestimmte Tarife sogar noch stärker gekürzt werden. Keine der Organisationen kennt die Tarife für das kommende Jahr. Eine ordentliche Budgetierung für das kommende Jahr ist damit unmöglich”, kritisiert Mittermair.