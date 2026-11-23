Sankt Pölten (OTS) -

„Probleme sollen am besten dort gelöst werden, wo sie entstehen“, hebt FPÖ Niederösterreich Verfassungssprecher LAbg. Hubert Keyl die Bedeutung der 26 niederösterreichischen Bezirksgerichte hervor.

Konkret sollten in NÖ zwei Standorte von der Bildfläche verschwinden – Scheibbs und Gmünd standen auf der Liste. Per Antrag hat die FPÖ Niederösterreich im Frühsommer die Bundesregierung, insbesondere SPÖ-Justizministerin Sporrer, aufgefordert, von der Zusammenlegung von Gerichtssprengeln in NÖ abzusehen und alle 26 bestehenden Bezirksgerichte weiterzuführen.

„Dass diese Pläne jetzt vom Tisch sind, ist erfreulich. Die Bezirksgerichte sind für unsere Familien und Pensionisten ein unverzichtbarer Zugang zum Rechtsstaat. Wir lehnen eine weitere Ausdünnung der ländlichen Regionen entschieden ab“, schließt Hubert Keyl.