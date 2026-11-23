Wien (OTS) -

„Vernichtendes Zeugnis für Leonore Gewesslers ideologiegetriebene Gießkannenpolitik: Die Förderpolitik, die Gewessler in ihrer Zeit als Umweltministerin betrieben hat, hat den Heizungstausch nachweislich verteuert. Sowohl der Rechnungshof als auch das Wifo kommen zu dem Schluss, dass auch die durch Gewesslers Förderanreize in die Höhe getriebene Nachfrage die Preissteigerungen am Markt zu verantworten hat. Das zeigt einmal mehr: Gewesslers Versuche, mit der grünen Brechstange Verbesserungen im Bereich des Klimaschutzes zu erzwingen, hatten keinen spürbaren Effekt“, betont ÖVP-Umweltsprecherin Carina Reiter.

„Politische Verantwortung für die Umwelt zu übernehmen, setzt voraus, Klimaschutz, Wirtschaft sowie gesellschaftliche Auswirkungen gemeinsam zu denken. Treffsicherer Umweltschutz mit Maß und Ziel ist die Devise, nach der die Österreichische Volkspartei in der Bundesregierung handelt: Im Rahmen der Sanierungsoffensive stehen 500 Millionen Euro für klimafreundliches Heizen und Sanieren zur Verfügung – die reguläre Bundesförderung wurde dabei auf maximal 30 Prozent begrenzt. Die Zahlen zeigen, dass unser Weg effizient zum Ziel führt: Mit den vollständig ausgeschöpften Mitteln für den Kesseltausch für das Jahr 2026 steigen 53.000 Haushalte auf klimafreundliche Heizsysteme um und leisten damit einen nachhaltigen Beitrag für den Klimaschutz“, so Reiter abschließend.