Wien (OTS) -

Am 23. November 2026 erweiterten das Innenministerium und der Österreichische Seniorenrat die bestehende Sicherheitspartnerschaft. Im Rahmen einer Präventionsveranstaltung für Seniorinnen und Senioren unterzeichneten Innenminister Gerhard Karner und die beiden Präsidentinnen des Seniorenrats, Ingrid Korosec und Birgit Gerstorfer, eine Sicherheitsvereinbarung. Vorrangiges Ziel ist es, durch gezielte Präventionsmaßnahmen Seniorinnen und Senioren vor Straftaten zu schützen.

Im Rahmen der Veranstaltung gab es Vorträge von Beamtinnen und Beamten des Landeskriminalamts Wien und der Grätzlpolizei zur Prävention vor Betrugsmaschen im Internet und vor Onlinekriminalität.

„Wohnungs- und Hauseinbrüche gehen massiv zurück. Zugleich finden aber andere Einbrüche statt, nämlich im Onlinebereich. Gerade die ältere Generation wird von Betrügern oft mit perfiden Methoden attackiert. Umso wichtiger ist es, dass wir sensibilisieren und gemeinsam entschlossen gegen jede Form von Kriminalität vorgehen“, sagte Innenminister Gerhard Karner.

„Sicherheit ist Lebensqualität. Wer sich sicher fühlt, geht hinaus – ins Kaffeehaus, ins Theater, zum Arzt. Wer Angst hat, bleibt daheim, und wer daheimbleibt, vereinsamt. Mit dieser Kooperation bringen wir die Polizei dorthin, wo die Seniorinnen und Senioren sind: in die Bezirke und Gemeinden in ganz Österreich. Und direkt zu Ihnen nach Hause. Auch weil die Betrüger heute meist übers Handy mit falschen Nachrichten kommen, setzen wir einen besonderen Schwerpunkt auf Handy, Internet und Online-Banking – denn Sicherheit im Netz kann man in jedem Alter lernen. Je mehr wir darüber reden und wissen, desto schwerer machen wir es den Betrügern“, sagte Ingrid Korosec, Präsidentin des Österreichischen Seniorenbundes.

„Betrüger werden immer dreister und ihre Methoden immer raffinierter. Gerade ältere Menschen geraten dabei häufig ins Visier. Wer gut informiert ist, kann sich besser schützen – und wer sein Wissen weitergibt, schützt auch andere. Genau hier setzt die Initiative ‚Aufeinander schauen. Sicher durch Wissen.‘ an: Wir wollen Betrügern gemeinsam einen Schritt voraus sein. Denn Sicherheit beginnt mit Wissen, aber sie wächst durch Zusammenhalt. Niemand soll aus Scham schweigen müssen, wenn er Opfer eines Betrugs geworden ist“, sagte Birgit Gerstorfer, Präsidentin des Pensionistenverbands Österreichs.

„Danke der Polizei und den Grätzlpolizistinnen und Grätzlpolizisten für ihren Einsatz für die Sicherheit in Wien und der Inneren Stadt. Ich freue mich, dass wir mit dieser Veranstaltung zur Sicherheit für Seniorinnen und Senioren beitragen können. Denn Prävention ist der erste Schritt, um Straftaten zu verhindern“, sagte Bezirksvorsteher Markus Figl.

Gezielte Präventionsmaßnahmen sollen Straftaten verhindern

Ziel der Partnerschaft ist es, anhand polizeilicher Erfahrungen und bekannter Vorgehensweisen Krimineller gemeinsame Strategien und Präventionsmaßnahmen zu entwickeln. Dabei ist es besonders wichtig, dass Präventionsmaßnahmen im Alltag leicht umsetzbar sind und wirken. Denn es sind oft einfache Maßnahmen, die dazu beitragen, Straftaten zu verhindern.

Um ältere Menschen im Alltag besser zu unterstützen und schneller auf Sicherheitsfragen oder Risiken reagieren zu können, sollen beispielsweise Ehrenamtliche gezielt geschult werden, damit sie Seniorinnen und Senioren als Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner im Bereich von Betrugsfällen, Diebstahl oder Sicherheit im Alltag zur Verfügung stehen.

Außerdem soll es Schulungsveranstaltungen, Sicherheitsgespräche und Bürgerbeteiligungsgespräche geben, die den Austausch zwischen Polizei, Gemeinden und Seniorinnen und Senioren nachhaltig stärken. Weitere Programme zielen darauf ab, Bürgerinnen und Bürger dabei zu unterstützen, Gefahrensituationen zu erkennen, sich selbst zu schützen und Verantwortung für die Sicherheit im eigenen Umfeld zu übernehmen. Denn gezielte und gut umgesetzte Prävention kann Straftaten und somit großen Schaden und persönliches Leid verhindern.