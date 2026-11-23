St. Pölten (OTS) -

Geschätzte Medienkollegen!

Die für Dienstag, 24. November, geplante Pressekonferenz zur Neuausrichtung der NÖ Pendlerhilfe mit LH-Stellvertreter Udo Landbauer und Landesrätin Susanne Rosenkranz wird verschoben.

Der neue Termin ist Dienstag, 1. Dezember 2026, um 12:00 Uhr. Bitte beachten Sie auch die Änderung des Veranstaltungsortes.

Thema: NÖ Pendlerhilfe: Neue Wege. Mehr Unterstützung.

Zeit: Dienstag, 1. Dezember 2026, 12:00 Uhr

Ort: NÖ Landhaus, Ostarrichisaal, Landhausplatz 1, 3109 St. Pölten

Wir bitten um Verständnis für die Terminverschiebung und freuen uns über Ihr Interesse!

Anmeldung unter: [email protected]