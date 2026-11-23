- 23.11.2026, 16:46:02
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TERMINVERSCHIEBUNG: Pressekonferenz NÖ Pendlerhilfe NEU mit LH-Stv. Landbauer und LR Rosenkranz
Neuer Termin: Dienstag, 1. Dezember 2026, 12:00 Uhr
Geschätzte Medienkollegen!
Die für Dienstag, 24. November, geplante Pressekonferenz zur Neuausrichtung der NÖ Pendlerhilfe mit LH-Stellvertreter Udo Landbauer und Landesrätin Susanne Rosenkranz wird verschoben.
Der neue Termin ist Dienstag, 1. Dezember 2026, um 12:00 Uhr. Bitte beachten Sie auch die Änderung des Veranstaltungsortes.
Thema: NÖ Pendlerhilfe: Neue Wege. Mehr Unterstützung.
Zeit: Dienstag, 1. Dezember 2026, 12:00 Uhr
Ort: NÖ Landhaus, Ostarrichisaal, Landhausplatz 1, 3109 St. Pölten
Wir bitten um Verständnis für die Terminverschiebung und freuen uns über Ihr Interesse!
Anmeldung unter: [email protected]
Rückfragen & Kontakt
Büro LH-Stellvertreter Udo Landbauer
Leitung Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Alexander Murlasits
Telefon: +43 676 812 13 742
E-Mail: [email protected]
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