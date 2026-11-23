Wien (OTS) -

Die neuerlichen Enthüllungen rund um die Wiener Auszeit-WG werfen massive Fragen zur Wirksamkeit und Kontrolle der Einrichtung auf. Ein 13-jähriger Bewohner soll während seines Aufenthalts drei Trafiküberfälle begangen, Raubbeute in der Einrichtung gehortet und Sachschäden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro verursacht haben. Für ÖVP-Wien-Landesparteiobmann Markus Figl und Gemeinderätin Sabine Keri zeigt sich damit einmal mehr: Das bisherige Konzept funktioniert nicht.

„Wie kann es sein, dass ein Jugendlicher in einer eigens für Intensivtäter geschaffenen Einrichtung Raubbeute horten kann und massive Sachschäden verursacht? Wer kontrolliert dort eigentlich, was passiert? Die rot-pinke Stadtregierung muss endlich Antworten liefern, statt jeden Vorfall mit pädagogischen Herausforderungen zu erklären. Wenn die MA 11 wirklich der Meinung ist, dass mehrere 10.000 Euro Sachschaden überschaubar sind, dann haben sie jedes Maß verloren. Wer solche Schäden verharmlost, zeigt nur, dass er den Bezug zur Realität verloren hat. Hier geht es um Steuergeld, um Verantwortung und um Sicherheit. Die MA 11 darf solche Vorfälle nicht länger herunterspielen, sondern muss endlich Lösungen liefern“, so Figl und Keri.

„Die Auszeit-WG wurde als Lösung für jugendliche Intensivtäter präsentiert. Die Realität zeichnet ein anderes Bild. Wie kann es sein, dass jugendliche Straftäter in einer Millioneneinrichtung untergebracht werden, Straftaten begehen oder "ausbrechen" und dann auch noch Diebesgut horten. Wo ist hier die Kontrolle? Warum dürfen diese Jugendlichen alleine hinaus und werden nicht begleitet? Und wo sind hier die Konsequenzen? Es stellen sich hierbei massive Fragen zur Führung der Auszeit-WG und auch zum Sicherheitskonzept. Neos-Stadträtin Emmerling muss endlich verstehen, dass diese Kuschelpädagogik bei jugendlichen Straftätern nicht funktioniert“, so Keri weiter.

Abschließend erneuert Figl die Forderung, das Strafmündigkeitsalter bei schweren Delikten von 14 auf zwölf Jahre herabzusetzen: „Wer schwere Straftaten begeht, muss mit wirksamen Konsequenzen rechnen. Wir können nicht länger zusehen, wie das bisherige System bei jugendlichen Intensivtätern an seine Grenzen stößt.“