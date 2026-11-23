Wien (OTS) -

Die schwarz-grüne Vorgängerregierung hat Österreich das größte Budgetdefizit der Zweiten Republik hinterlassen. Aufgrund dieser ernsten finanziellen Lage müssen Bund, Länder, Städte und Gemeinden ihre Finanzen konsolidieren. Dabei übernimmt die Sozialdemokratie sowohl auf Bundesebene als auch in Wien Verantwortung. Mit dem Budgetvoranschlag 2027 setzt Wien den eingeschlagenen Konsolidierungskurs konsequent und mit Augenmaß fort, setzt klare Prioritäten und schafft die Voraussetzungen für eine nachhaltige Entwicklung der Stadtfinanzen. Gleichzeitig bleibt Wien handlungsfähig: Für 2027 sind Investitionen von insgesamt 3,67 Milliarden Euro vorgesehen – gemeinsam mit den städtischen Unternehmen und Unternehmungen. Damit stärkt Wien seine Rolle als Wirtschaftsmotor, sichert Arbeitsplätze und schafft neue Beschäftigungsmöglichkeiten.

„Budgetkonsolidierung ist keine einfache Aufgabe, gerade weil wir als Sozialdemokratie wissen, wie wichtig öffentliche Leistungen für die Menschen sind. Hinter jeder Budgetzahl stehen Menschen, die auf leistbares Wohnen, gute Bildung und eine verlässliche Gesundheitsversorgung angewiesen sind. Deshalb macht es einen Unterschied, wer politische Verantwortung trägt und welche Prioritäten gesetzt werden. Wir treffen notwendige Entscheidungen mit Augenmaß und behalten dabei immer die sozialen Auswirkungen im Blick“, betont SPÖ Wien-Landesparteisekretär LAbg. Jörg Neumayer, MA.

Unser Wien stärken, das zählt.

Auch unter schwierigen finanziellen Rahmenbedingungen investiert Wien weiter in die Zukunft. Rund 58 Prozent des Budgets fließen in Bildung, faire Chancen, Soziales, Gesundheit, Pflege, Wohnen und Frauen. Damit setzt Wien einen klaren Schwerpunkt auf jene Bereiche, die den Alltag der Menschen unmittelbar verbessern. Gleichzeitig stärken diese Investitionen den Wirtschaftsstandort und sichern Beschäftigung. Die positive Entwicklung am Wiener Arbeitsmarkt zeigt, dass dieser Weg wirkt: Seit über fünf Jahren wächst die Beschäftigung in Wien durchgehend und stärker als im österreichweiten Durchschnitt.

Wien ist die Stadt der Frauen. Frauenpolitik ist dabei nicht auf ein einzelnes Ressort beschränkt, sondern zieht sich durch das gesamte Budget. Von Bildung und Kinderbetreuung über Gesundheit bis hin zu sozialer Absicherung werden Maßnahmen gesetzt, die Frauen stärken und ihre Chancen verbessern. Besonders wichtig: Der Gewaltschutz bleibt gesichert.

„Wer in Wien lebt, soll sich darauf verlassen können, dass Wohnen leistbar bleibt, Kinder unabhängig vom Einkommen ihrer Eltern gute Bildungschancen bekommen und Menschen gesundheitlich gut versorgt werden. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten müssen wir die Grundlagen für ein gutes Leben in unserer Stadt erhalten. Denn was wir heute entscheiden, bestimmt, wie die Menschen morgen in Wien leben“, so Neumayer.

Verantwortung beginnt auch bei der Politik selbst. Deshalb wird die Förderung für internationale politische Bildungsarbeit ausgesetzt, die Parteienförderung erhält nur den halben Inflationsausgleich und die Politiker:innengehälter werden lediglich um ein Prozent angepasst. Auch die Politik leistet damit neuerlich ihren Beitrag zur notwendigen Konsolidierung.

Für die SPÖ Wien ist klar: Finanzpolitische und soziale Verantwortung gehören zusammen. Wien leistet seinen Beitrag zur Budgetkonsolidierung und setzt sich gleichzeitig für bessere finanzielle Rahmenbedingungen für Städte und Gemeinden ein. Bürgermeister Dr. Michael Ludwig hat dazu wiederholt konkrete Vorschläge eingebracht – von einer Reform der europäischen Maastricht-Kriterien, die Investitionen in soziale Sicherheit stärker berücksichtigen sollen, bis hin zu einer Reform der Grundsteuer. Denn langfristig braucht es eine faire Finanzierung der öffentlichen Daseinsvorsorge, damit Wien auch für kommende Generationen eine Stadt bleibt, in der alle gut leben können.

„Wien hat über Generationen bewiesen, was sozialdemokratische Politik leisten kann: leistbaren Wohnraum schaffen, öffentliche Gesundheitsversorgung ausbauen, Bildung zugänglich machen und soziale Sicherheit organisieren. Diese Errungenschaften sind keine Selbstverständlichkeit. Sie sind das Ergebnis politischer Entscheidungen und einer klaren Haltung. Genau diese Haltung leitet uns auch jetzt. Wir übernehmen Verantwortung, damit Wien auch für kommende Generationen eine Stadt bleibt, in der alle gut leben können“, so Neumayer abschließend. (Schluss)