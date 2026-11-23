St. Pölten (OTS) -

Im Rahmen der internationalen Kampagne „Orange the world“ setzt die Bezirkshauptmannschaft Tulln ein bewusstes Zeichen gegen Gewalt an Frauen. Dabei soll es nicht nur bei einem sichtbaren Zeichen – etwa einem orange beleuchteten Gebäude oder einem Plakat – bleiben. Vielmehr war es der Bezirkshauptmannschaft Tulln auch in ihrer Funktion als Sicherheitsbehörde ein Anliegen, einen konkreten Beitrag zu leisten und betroffenen Frauen aktiv Unterstützung zu bieten. Dazu wurde ein Folder gestaltet, der die wichtigsten Telefonnummern, Beratungsstellen und Anlaufstellen für Frauen im Bezirk Tulln übersichtlich zusammenfasst.

„Jede Frau und jedes Mädchen hat ein Recht auf ein gewaltfreies Leben. 16 Tage gegen Gewalt an Frauen sind ein Symbol, aber wir müssen das ganze Jahr über das Thema ernst nehmen. Frauen fällt es oft schwer, über die erlebte Gewalt zu sprechen oder um Hilfe zu bitten. Daher ist es mir ein besonderes Anliegen, wichtige Informationen über Unterstützungsangebote und Anlaufstellen in Niederösterreich umfassend und niederschwellig bereitzustellen. Danke an das Team der BH Tulln, die mit ihrem Engagement ein wichtiges Zeichen gegen Gewalt an Frauen setzen“, so Frauen-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Initiiert wurde dieses Projekt von den Fachkräften für Sozialarbeit der BH Tulln, denen es ein besonderes Anliegen ist, betroffenen Frauen konkrete und rasch zugängliche Unterstützungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Denn hinschauen, aufmerksam machen und Haltung zeigen ist wichtig – aber genauso wichtig ist es, konkrete Hilfe anzubieten. Mit diesem Folder soll aus einem Zeichen der Solidarität ein praktischer Mehrwert für Frauen in schwierigen Lebenssituationen entstehen.

Weitere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Pressesprecher Dieter Kraus, Telefon: 02742/9005-12655, E-Mail: [email protected]