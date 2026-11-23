Wien (OTS) -

Ein prominenter Personalwechsel in der österreichischen Immobilienbranche: Siegbert Benedikt Konstantin Sappert, langjähriger Spezialist für die Vermittlung historischer Immobilien, ist seit 1. November 2026 für die colourfish Real Estate Immobilienmakler GmbH tätig.

Sappert gilt als ausgewiesener Kenner des österreichischen Markts für Schlösser, Burgen, Palais und historische Herrschaftssitze. In seiner bisherigen Tätigkeit war er über ein Jahrzehnt für die Vermittlung zahlreicher außergewöhnlicher Liegenschaften verantwortlich. Dazu zählen u.a. das Barockschloss Ruegers in Riegersburg, die Burgarena Finkenstein und in diesem Frühjahr das Schloss Kremsegg in Kremsmünster. Dabei konnte er sich neben seiner beruflichen Expertise ein weitreichendes Netzwerk aus Eigentümern, Kaufinteressenten und Persönlichkeiten aus dem Umfeld historischer Immobilien aufbauen.

Mit seinem Wechsel zu colourfish Real Estate bringt Sappert nicht nur seine langjährige Erfahrung und Marktkenntnis, sondern auch seine persönliche Leidenschaft für den Erhalt und die zeitgemäße Nutzung historischer Bausubstanz in das Unternehmen ein.

„Historische Immobilien sind weit mehr als außergewöhnliche Gebäude. Sie verkörpern Geschichte, Identität und oftmals das Lebenswerk mehrerer Generationen. Ihre Vermittlung erfordert deshalb neben fundierter Marktkenntnis vor allem Fingerspitzengefühl, Vertrauen und persönliche Leidenschaft“, erklärt Sappert.

Mit colourfish Real Estate möchte Sappert seine bisherige Tätigkeit konsequent fortsetzen und weiterentwickeln. Er wird die Assetklasse der historischen Immobilien bei colourfish neu etablieren.

„Mein Anspruch ist es, für jedes historische Anwesen nicht einfach irgendeinen Käufer, sondern den richtigen neuen Eigentümer zu finden. Denn wer ein Schloss verkauft, übergibt meist auch ein Stück Geschichte“, so Sappert.

Der Wechsel unterstreicht zugleich die Bedeutung individueller Expertise in einem Immobiliensegment, in dem persönliche Beziehungen, Vertrauen und langjährige Erfahrung oftmals entscheidender sind als die Größe einer Maklermarke.

Für colourfish Real Estate, Spezialist für Zinshäuser und Gewerbeimmobilien ist die Expertise Sapperts eine perfekte Erweiterung der Dienstleistungspalette. Christian Schmück, Geschäftsführer von colourfish: „Zinshäuser und historische Anwesen haben viel gemeinsam. Sie erfordern Leidenschaft, Marktkenntnis und ein immenses Gespür für Käufer und Verkäufer. Mit Siegbert Sappert haben wir eine Persönlichkeit für uns gewinnen können, die genau diese Werte verkörpert. Ich freue mich sehr über unsere Zusammenarbeit.“

Über colourfish

colourfish Real Estate (offiziell Colourfish Real Estate Immobilienmakler GmbH) ist ein unabhängiges, eigentümergeführtes Immobilienunternehmen mit Sitz in Wien. Das Unternehmen wurde 2006 von Christian Schmück gegründet und ist auf die Vermittlung und Vermarktung von Gewerbe- und Wohnimmobilien in Wien und ganz Österreich spezialisiert.