Wien (OTS) -

Der Wiener Voranschlag 2027 zeigt einen klaren Kurs: Das geplante Defizit sinkt deutlich, wichtige Leistungen der Stadt bleiben im Fokus und gezielte Zukunftsinvestitionen sichern die langfristige Handlungsfähigkeit Wiens. SPÖ-Gemeinderat und Vorsitzender des Gemeinderatsausschusses für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Digitales betont, dass Wien ihren Beitrag zur österreichweiten Budgetkonsolidierung trägt: Mit Verantwortung, Sensibilität und sozialem Maßstab.

Ganz Österreich muss die Finanzen neu ordnen: Österreich muss konsolidieren. Auch Wien leistet dazu ihren Beitrag, betont SPÖ-Gemeinderat Christian Deutsch: „Die finanzielle Lage ist ernst. Wien übernimmt dabei Verantwortung und setzt klare Prioritäten und investiert heute gezielt für das Wien von morgen. So setzen wir wichtige Schritte, um unsere soziale Stadt abzusichern, die Daseinsvorsorge und notwendige Zukunftsinvestitionen zu erhalten.“

Defizit reduzieren, Wien stärken

Mit dem Voranschlag 2027 setzt Wien seinen Konsolidierungskurs fort. Während für 2026 noch ein Defizit von 2,62 Milliarden Euro veranschlagt wurde, sind für 2027 1,46 Milliarden Euro vorgesehen. Die Verbesserung ergibt sich aus mehreren Faktoren: den bereits gesetzten Konsolidierungsmaßnahmen, einer konsequenten Prioritätensetzung sowie der Einnahmen- und Wirtschaftsentwicklung. „Ganz Österreich muss seine Finanzen neu ordnen. Wien auch. Wir übernehmen Verantwortung und führen unser Defizit Schritt für Schritt zurück. Dabei konsolidieren wir konsequent und mit Augenmaß. Denn solide Finanzen sind kein Selbstzweck. Es geht darum, dass Wien auch in Zukunft für die Menschen verlässlich funktioniert und wir unsere Stadt weiterentwickeln können“, betont Deutsch.

Investitionen für das Wien von morgen

Auch die langfristigen Finanzprognosen zeigen eine günstigere Entwicklung: Der für 2030 prognostizierte Schuldenstand liegt mit 20,24 Milliarden Euro rund zwölf Milliarden Euro unter der Prognose aus dem Jahr 2025. Gleichzeitig werden die Zinsausgaben für 2030 aktuell mit 629,7 Millionen Euro und damit rund 100 Millionen Euro niedriger als noch im November 2025 erwartet. „Diese Zahlen sind wichtige Signale für die finanzielle Zukunft unserer Stadt. Unser Ziel bleibt, Wiens finanzielle Handlungsfähigkeit langfristig zu erhalten“, erklärt der SPÖ-Gemeinderat. Trotz der angespannten Budgetsituation investiert Wien weiterhin gezielt in seine Zukunft. Für 2027 sind Gesamtinvestitionen von 3,67 Milliarden Euro vorgesehen, einschließlich der erfassten städtischen Unternehmen und Unternehmungen. Die Schwerpunkte reichen von Schulen und Kindergärten über die Gesundheitsversorgung bis hin zur öffentlichen Infrastruktur, Wasserversorgung und Klimaanpassung.

„Vom Kindergarten über unsere Öffis bis zur Pflege: Viele Leistungen der Stadt begleiten die Wiener*innen jeden Tag. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten müssen wir sorgfältig entscheiden, wo Investitionen notwendig sind und wie wir diese langfristig finanzieren können. Wir konsolidieren heute, damit Wien morgen handlungsfähig bleibt“, unterstreicht Deutsch. „Eine positive wirtschaftliche Entwicklung und ein hohes Beschäftigungsniveau sind auch für den städtischen Haushalt von großer Bedeutung. Deshalb setzen wir weiterhin auf Qualifizierung, Beschäftigung und einen starken Wirtschaftsstandort. Denn gute Arbeitsplätze, wirtschaftliche Perspektiven und eine funktionierende öffentliche Daseinsvorsorge gehören zusammen“, hält Deutsch fest.

„Wir wissen, dass die finanziellen Herausforderungen groß sind. Umso wichtiger ist es, mit den verfügbaren Mitteln verantwortungsvoll umzugehen“, erklärt der Abgeordnete. Aus diesem Grund soll ein Unterausschuss für Budget- und Finanzangelegenheiten mehr Raum für Transparenz, fachliche Vertiefung und parlamentarische Diskussion schaffen. Dabei sollen Fragen und Schwerpunkte aller im Gemeinderat vertretenen Klubs aufgegriffen werden können. „Budgetpolitik braucht Transparenz und eine fundierte Debatte. Mit dem Unterausschuss schaffen wir zusätzlichen Raum, um finanzielle Entwicklungen und Entscheidungen vertieft zu diskutieren. Das ist ein wichtiger Beitrag zu einer nachvollziehbaren Budgetpolitik“, so Deutsch.

Abschließend betont der SPÖ-Gemeinderat: „Unser Wien stärken heißt, klare Prioritäten zu setzen, die notwendigen Entscheidungen mit Augenmaß zu treffen und die Zukunft unserer Stadt im Blick zu behalten. Wir übernehmen heute Verantwortung, damit wir morgen gestalten können. Für ein Wien, das auch künftig ein guter Ort zum Leben bleibt.“

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