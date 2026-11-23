St. Pölten (OTS) -

In Ebergassing wurde der neue Geh- und Radweg „Herrschaftliche Breite“ fertiggestellt und kürzlich offiziell seiner Bestimmung übergeben. Mit dem Abschluss der Bauarbeiten steht nun eine sichere und verkehrsberuhigte Verbindung zum bestehenden Radwegenetz der Region zur Verfügung. Das Projekt schließt eine wichtige Lücke im Radbasisnetz und verbindet die Siedlung in der „Herrschaftlichen Breite“ direkt mit den bestehenden Radverkehrsanlagen entlang der Schwadorfer Straße sowie des Walter Cech Wegs.

Der neu errichtete gemischte Geh- und Radweg besteht aus drei Abschnitten. Der Hauptabschnitt führt entlang der neu errichteten Zufahrtsstraße bis zur Kreuzung Stefan-Steinle-Straße / Ernst-Wessely-Ring. Zwei weitere Abschnitte verbinden die Siedlungsstraßen untereinander sowie mit dem bestehenden Radwegenetz. Die bereits vorab fertiggestellte Verbindung zum Ärztezentrum wurde durch die aktuellen Bauarbeiten ergänzt. Damit steht eine durchgehende, vom Kfz-Verkehr getrennte Route zur Verfügung.

Die rund 1.100 Meter lange Radverkehrsanlage entspricht den aktuellen Richtlinien und verfügt über eine Asphaltbreite von 2,6 Metern. Die bauliche Trennung vom Kfz-Verkehr erfolgt durch einen Sicherheitsstreifen zur parallel verlaufenden Zufahrtsstraße. Im Bereich der Viktor-Adler-Straße sowie eines landwirtschaftlichen Weges wurden zudem zwei Radfahrüberfahrten eingerichtet. Der gesamte Weg ist mit einer Benützungspflicht versehen und sorgt damit für mehr Sicherheit für Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrerinnen und Radfahrer.

Die Bauarbeiten wurden von der Gemeinde Ebergassing in enger Abstimmung mit dem NÖ Straßendienst als Fördergeber umgesetzt. Die Gesamtkosten beliefen sich auf rund 210.000 Euro, die Förderquote im Rahmen der NÖ Radwege-Förderprogramme beträgt 60 Prozent. Mit der neuen Verbindung werden die angrenzenden Radfahranlagen baulich getrennt vom Kfz-Verkehr miteinander vernetzt und damit ein wichtiger Beitrag zu mehr Verkehrssicherheit und zur Verkehrsvermeidung geleistet.