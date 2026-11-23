Wien (OTS) -

„Was die rot-pinke Stadtregierung als Budget-Fahrplan präsentiert, ist eine finanzpolitische Bankrotterklärung. Wien steuert Ende 2027 auf einen Schuldenstand von 17,4 Milliarden Euro zu, bis 2030 sollen es bereits über 30 Milliarden Euro sein. Eine Neuverschuldung von 1,4 Milliarden Euro zu feiern, weil man angeblich eine Milliarde Euro hat einsparen können, ist auch kein Grund zur Freude. Wir werden uns zudem genau anschauen, wie es zu dieser vermeintlichen Reduktion kommen konnte. Nach wie vor explodieren die Zinszahlungen, während dringend notwendige Investitionen auf die lange Bank geschoben werden. Dieses weitere Schuldenmachen mit Ansage ist ein Armutszeugnis und das Ergebnis einer jahrelang verfehlten Finanzpolitik“, kritisiert Wiens FPÖ-Landesparteiobmann Stadtrat Dominik Nepp.

Besonders kritisch sieht Nepp die weiterhin enormen Ausgaben im Sozialbereich. Die jahrzehntelange ungezügelte Zuwanderung und die großzügige Wiener Mindestsicherungspolitik haben massive finanzielle Belastungen verursacht. Während bei der städtischen Infrastruktur gespart wird, verschlingen die Folgen dieser Politik weiterhin Unsummen an Steuergeld. Hier muss endlich strukturell angesetzt werden, statt immer neue Belastungen für die Wiener Bevölkerung zu produzieren.

Gespannt zeigt sich Nepp auf die angekündigten Konsolidierungsmaßnahmen. „Bisher hören wir vor allem Ankündigungen und allgemeine Sparversprechen. Wo genau soll wie viel eingespart werden? Welche konkreten Maßnahmen sind in den einzelnen Ressorts geplant und welche Auswirkungen haben sie? Die Wiener haben ein Recht darauf zu erfahren, wie die Stadtregierung diesen Schuldenberg jemals wieder abbauen will. Ein glaubwürdiger Sanierungsplan braucht konkrete Zahlen und nachvollziehbare Maßnahmen statt finanzpolitischer Nebelgranaten.“

Ein wirtschaftlicher Super-GAU ist die Verschiebung geplanter Bau- und Infrastrukturprojekte. Denn wer dringend notwendige Investitionen auf unbestimmte Zeit verschiebt, schadet nicht nur der Wiener Wirtschaft und gefährdet Aufträge und Arbeitsplätze, sondern produziert auch einen immer größeren Sanierungsstau. Straßen, Schulen und öffentliche Einrichtungen werden nicht besser, wenn man notwendige Investitionen jahrelang vor sich herschiebt. „Die städtische Infrastruktur darf nicht zum Opfer der finanzpolitischen Unfähigkeit von SPÖ und NEOS werden. Was heute aufgeschoben wird, muss morgen möglicherweise noch teurer nachgeholt werden.

Bürgermeister Ludwig trägt als Chef dieser Stadtregierung die politische Gesamtverantwortung für dieses Finanzdesaster. Unter seiner Führung wurde Wien auf einen beispiellosen Schuldenkurs gebracht, dessen Folgen noch Generationen zu tragen haben werden. Statt die strukturellen Ursachen endlich zu bekämpfen, werden die Probleme in die Zukunft verschoben. Wien braucht einen echten Kassasturz, vollständige Transparenz und eine grundlegende Neuordnung der Ausgabenpolitik“, so Nepp abschließend.