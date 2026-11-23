- 23.11.2026, 14:40:32
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- OTS0132
AVISO - Pressekonferenz zur Präsentation des 7. Wiener Integrations- und Diversitätsmonitors
Was hat sich seit dem letzten Integrations- und Diversitätsmonitor 2023 in Wien verändert? Der 7. Wiener Integrations- und Diversitätsmonitor zeigt die Entwicklungen der vergangenen drei Jahre. Die Ergebnisse werden am Mittwoch, 25. November 2026, um 10 Uhr im Wiener Rathaus präsentiert.
- Termin: Mittwoch, 25. November 2026, 10 Uhr
- Ort: Wiener Rathaus, Nord Buffet
Gesprächspartner*innen
- Bettina Emmerling, Vizebürgermeisterin und Integrationsstadträtin
- Theodora Manolakos, Leiterin der Abteilung Integration und Diversität der Stadt Wien
- Peter Huber, Senior Economist am Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO)
Medienvertreter*innen sind herzlich eingeladen. Um Anmeldung unter [email protected] wird gebeten.
Rückfragen & Kontakt
Marko Knöbl
Mediensprecher Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling
Telefon +43 1 4000 83203
E-Mail: [email protected]
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