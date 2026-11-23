Wien (OTS) -

Was hat sich seit dem letzten Integrations- und Diversitätsmonitor 2023 in Wien verändert? Der 7. Wiener Integrations- und Diversitätsmonitor zeigt die Entwicklungen der vergangenen drei Jahre. Die Ergebnisse werden am Mittwoch, 25. November 2026, um 10 Uhr im Wiener Rathaus präsentiert.

Termin: Mittwoch, 25. November 2026, 10 Uhr

Ort: Wiener Rathaus, Nord Buffet

Gesprächspartner*innen

Bettina Emmerling, Vizebürgermeisterin und Integrationsstadträtin

Theodora Manolakos, Leiterin der Abteilung Integration und Diversität der Stadt Wien

Peter Huber, Senior Economist am Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO)

Medienvertreter*innen sind herzlich eingeladen. Um Anmeldung unter [email protected] wird gebeten.