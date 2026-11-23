Wien (OTS) -

"Wir fordern eine echte Trendumkehr in der Wiener Budgetpolitik. Eine schlanke Stadt, die mit dem Geld der Wienerinnen und Wiener verantwortungsvoll umgeht, ihre Ausgaben in den Griff bekommt und wieder Spielraum für Zukunftsinvestitionen schafft. Doch SPÖ-Finanzstadträtin Barbara Novak versucht neuerlich, die Wiener Finanzpolitik schönzureden. Es braucht in Wien endlich einen schlankeren und effizienteren Haushalt. Weniger Verschwendung und mehr Verantwortung“, so Landesparteiobmann Markus Figl anlässlich der heutigen Präsentation des Wiener Budgetvoranschlags 2027.

So sollen die Ausgaben 2027 um 1,46 Mrd. Euro über den Einnahmen liegen. Besonders dreist sei in in diesem Zusammenhang vor allem auch die Äußerung von SPÖ-Finanzstadträtin Novak, dass es ein bewusster Schritt sei, in Sachen Defizit rund eine halbe Milliarde über den Zielvorgaben des Stabilitätspaktes zu liegen.

Für die Wiener Volkspartei ist daher klar: Eine schlanke Stadt braucht auch verbindliche Regeln für ihre Finanzen. Nach dem Vorbild des oberösterreichischen Stabilitätssicherungsgesetzes fordert die Wiener Volkspartei neuerlich ein Wiener Entlastungsgesetz, das der Verschuldung klare Grenzen setzt und bei Überschreitungen automatische Konsolidierungsmaßnahmen vorsieht.

Eine schlanke Stadt spart an Strukturen, nicht an der Zukunft unserer Kinder

„SPÖ und Neos machen Schulden auf Kosten der nächsten Generation. Sie verschlimmern die Probleme von heute und lassen die Rechnung für morgen. Wir kämpfen für ein verantwortungsvolles und zukunftsfittes Budget“, kritisiert Klubobmann Harald Zierfuß.

Eine schlanke Stadt bedeutet vor allem die richtigen Prioritäten zu setzen. Die außerordentlichen Schüler von heute dürfen nicht die Mindestsicherungsbezieher von morgen werden. „Deshalb wollen wir 50 Millionen Euro aus Einsparungen in der ungerechten Wiener Mindestsicherung in zusätzliche Deutschförderkräfte investieren. Weniger Geld für ineffiziente Strukturen, mehr Geld für Bildung und echte Zukunftschancen. Das ist Generationengerechtigkeit“, so Zierfuß weiter.

Hohe Arbeitslosigkeit belastet auch das Wiener Budget

„Die hohe Arbeitslosigkeit in Wien ist nicht nur ein Problem für die Betroffenen, sondern auch eine enorme Belastung für den Wirtschaftsstandort und die öffentlichen Haushalte. Denn jeder Mensch, der den Weg in Beschäftigung findet, stärkt die Wertschöpfung und trägt zur Finanzierung unseres Sozialstaates bei. Wien braucht daher eine Wirtschaftspolitik, die Arbeit schafft, statt Unternehmen mit immer neuen Belastungen und bürokratischen Hürden auszubremsen“, betont Finanzsprecher Gemeinderat Hannes Taborsky.

Eine schlanke Stadt bedeutet weniger Bürokratie, niedrigere Belastungen, schnellere Verfahren und bessere Bedingungen für private Investitionen. Weniger Geld für ineffiziente Strukturen, mehr Spielraum für Arbeitsplätze und Zukunftsinvestitionen. „Denn ohne mehr Beschäftigung und private Wertschöpfung wachsen auch die Wiener Budgetprobleme weiter: weniger Einnahmen, höhere Sozialausgaben und steigende Schulden“, so Taborsky abschließend.