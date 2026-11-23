Wien (OTS) -

„Jahrzehntelang konnten sich die Wiener:innen auf das Versprechen einer sozialen und lebenswerten Stadt verlassen. Dieses Versprechen gilt nicht mehr. Die SPÖ verspielt das Erbe des Roten Wien und das nun vorliegende Budget schreibt diese traurige Bilanz fort”, so Judith Pühringer und Peter Kraus, die Parteivorsitzenden der Wiener Grünen. „Während die Superreichen weiterhin geschont und sozial gerechte Einnahmequellen wie Leerstands- oder Freizeitwohnsitzabgaben noch immer nicht erschlossen werden, erleben wir laufend gravierende Kürzungen bei Sozialem, Pflege und Klimaanpassung. Die SPÖ hat den sozialen Kompass verloren”, kritisiert Budgetsprecherin Theresa Schneckenreither.

Mehr zahlen, weniger bekommen

„Für die breite Mitte der Bevölkerung lautet das rot-pinke Motto offenbar: Mehr zahlen für weniger Leistung”, so Pühringer und Kraus – und weiter: „Die Wiener:innen müssen mehr zahlen, bekommen dafür aber weniger Leistung. Die 365Ꞓ-Jahreskarte wird massiv verteuert, der U-Bahnausbau aber verschoben. Die Wohnbauförderbeiträge werden erhöht, die Zahl der geförderten Wohnungen ist auf einem Tiefststand. Die Gebühren steigen deutlich über der Inflation, aber bei den Löhnen für Kindergärtner:innen, Pfleger:innen, Sozialarbeiter:innen und Pädagog:innen wird gekürzt.” Budgetsprecherin Schneckenreither: „SPÖ und Neos müssen endlich an den großen Schrauben drehen, um ihren Schuldenberg in den Griff zu bekommen. Mit einer Leerstands- und Freizeitwohnsitzabgabe könnten beispielsweise innerhalb einer Legislaturperiode bis zu 1,7 Milliarden Euro eingenommen werden.”

Wien verdient ein neues Versprechen

„Wien verdient ein neues Versprechen – und das kommt von uns Grünen. Für ein Wien von morgen, in dem soziale Gerechtigkeit und ein würdevolles Leben wieder im Zentrum stehen und Superreiche einen fairen Beitrag leisten”, so Pühringer und Kraus abschließend.