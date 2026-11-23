Wien (OTS) -

Mit dem „Wiener Leseband“ baut die Bildungsdirektion für Wien die systematische Leseförderung an Wiener Volksschulen weiter aus. Das Konzept verankert ein regelmäßiges, 20-minütiges Lesetraining für Schülerinnen und Schüler aller Leistungsniveaus fächerübergreifend im Schulalltag. Das Konzept wird ab Dezember 2026 an allen Wiener Volksschulen pilotiert. Dabei obliegt es während dieser Phase den Standorten, ob die Initiative in einer einzelnen Klasse, einem Jahrgang oder jahrgangsübergreifend angewandt wird. Eine Ausrollung auf alle Wiener Volksschulklassen ist nach einer Evaluierungsphase im Schuljahr 2027/28 geplant.

„Lesen ist eine zentrale Grundlage für gesellschaftliche Teilhabe und erfolgreiches Lernen in allen Fächern. Deshalb wollen wir allen Kindern die Möglichkeit geben, ihre Lesekompetenz kontinuierlich weiterzuentwickeln, unabhängig davon, mit welchen Voraussetzungen sie in die Schule kommen. Schule muss dort ansetzen, wo das einzelne Kind steht. Mit regelmäßiger Diagnostik und gezieltem Lesetraining schaffen wir die Grundlage dafür, dass jedes Kind sich bestmöglich entwickeln kann“, sagt Elisabeth Fuchs, Bildungsdirektorin für Wien.

Gezielte Leseförderung

An möglichst fünf Tagen pro Woche wird eine 20-minütige Lesezeit in den regulären Unterricht integriert. Zum Einsatz kommen erprobte Lautleseverfahren wie Tandemlesen, Vorlesetheater, Würfellesen sowie begleitetes Lesen mit Hörbüchern. Regelmäßige standardisierte Lesediagnostik durch die jeweiligen Pädagoginnen und Pädagogen am Standort soll zeigen, wo die einzelnen Schülerinnen und Schüler in ihrer Leseentwicklung stehen. Dafür stellt die Bildungsdirektion unterstützende Materialien zur Verfügung. Ergänzt wird das Training durch altersgerechte und motivierende Lesematerialien. So können sowohl Kinder mit Unterstützungsbedarf als auch bereits geübte Leserinnen und Leser gezielt gefördert werden. Das Konzept geht auf das Hamburger Leseband zurück, das in Deutschland weiterentwickelt und wissenschaftlich begleitet wurde.

„Lesen lernt man durch Lesen – und am besten gelingt das regelmäßig, gemeinsam und mit Freude. Mit dem Wiener Leseband schaffen wir im Schulalltag bewusst Raum für das Lesen. Unser Ziel ist es, alle Kinder zu erreichen, unabhängig von ihren individuellen Voraussetzungen. Besonders wichtig ist uns, dass Leseförderung nicht als zusätzliche Aufgabe verstanden wird, sondern als gemeinsamer pädagogischer Auftrag, der in allen Unterrichtsfächern seinen Platz hat. Denn jedes Kind, das sicher und gerne liest, gewinnt an Selbstvertrauen, Selbstständigkeit und Zukunftschancen“, betont Ulrike Mangl, Leiterin des Bereichs Pädagogischer Dienst der Bildungsdirektion für Wien.

Begleitend zum Wiener Leseband wird die bereits bestehende Initiative der Lesekoordinatorinnen und Lesekoordinatoren weiter ausgebaut. Ziel ist es, an jeder Wiener Pflichtschule mindestens eine entsprechend qualifizierte Ansprechperson für Leseförderung zu etablieren. Die Lesekoordinatorinnen und -koordinatoren unterstützen ihre Kolleginnen und Kollegen bei der Auswahl geeigneter Fördermethoden, der Nutzung diagnostischer Verfahren und der Gestaltung regelmäßiger Lesezeiten. Darüber hinaus fördern sie den fachlichen Austausch innerhalb der Schulteams und tragen dazu bei, die Leseförderung nachhaltig im Schulalltag zu verankern. Die zentrale Steuerung obliegt der Bildungsdirektion und basiert auf einer engen Zusammenarbeit mit den Standorten sowie den pädagogischen Hochschulen.

Erste Schritte im Schuljahr 2026/27

Im Schuljahr 2026/27 stehen die strukturierte Vorbereitung und die Schaffung der notwendigen Rahmenbedingungen im Mittelpunkt. Dazu gehören insbesondere die Konkretisierung des Wiener Umsetzungskonzepts, die Vorbereitung geeigneter Materialien und diagnostischer Instrumente sowie der Aufbau einer entsprechenden Fortbildungs- und Unterstützungsstruktur. Im Anschluss an die Pilotierungsphase soll das Projekt im Schuljahr 2027 auf alle Volksschulstandorte ausgeweitet werden.