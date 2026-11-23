Wien (OTS) -

Neun Umweltmanagement-Preise, eine Anerkennungsurkunde, die Ehrung der ersten EMAS-Organisation Österreichs und die Begrüßung aller neu registrierten Betriebe: Die Umweltmanagement-Konferenz 2026 stand ganz im Zeichen nachhaltiger Innovation und zukunftsorientierten Wirtschaftens. Im Rahmen der vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK) veranstalteten Konferenz wurden heute herausragende Organisationen ausgezeichnet, die mit ihren Umweltleistungen neue Maßstäbe im Umwelt- und Klimaschutz setzen.



Im Mittelpunkt der diesjährigen Veranstaltung stand zugleich ein besonderes Jubiläum: 30 Jahre EMAS in Österreich. Seit der ersten österreichischen EMAS-Registrierung im Jahr 1996 unterstützt das europäische Umweltmanagementsystem Eco-Management and Audit Scheme, kurz EMAS, Unternehmen dabei, ihre Umweltleistung kontinuierlich zu verbessern, Ressourcen effizient einzusetzen, nachhaltige Entwicklung strategisch zu verankern und nach außen sichtbar zu machen.



Bundesminister Totschnig: „Nachhaltiges Wirtschaften ist Erfolgsmodell in heimischer Wirtschaft“

„30 Jahre EMAS in Österreich zeigen: Wer Umweltmanagement konsequent in seine Unternehmensstrategie integriert, stärkt nicht nur Klima- und Umweltschutz, sondern auch Wettbewerbsfähigkeit, Innovationskraft und Zukunftssicherheit. Die heute ausgezeichneten Organisationen beweisen eindrucksvoll, dass nachhaltiges Wirtschaften kein Zukunftsprojekt mehr ist, sondern längst ein Erfolgsmodell für den Wirtschaftsstandort Österreich“, betont Bundesminister Norbert Totschnig.



Zukunftsthemen im Fokus

Unter dem Motto „Chancen ergreifen – zukunftsfit mit geprüftem Umweltmanagement“ brachte die Umweltmanagement-Konferenz 2026 Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und Politik zusammen. Im Fokus standen die Herausforderungen und Chancen nachhaltigen Wirtschaftens sowie die Rolle von Umweltmanagementsystemen bei der Transformation zu einer ressourcenschonenden und wettbewerbsfähigen Wirtschaft.



Hochkarätige Fachvorträge und Diskussionen widmeten sich Themen wie Kreislaufwirtschaft, ESG-Strategien und der gerechten Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft. Praxisberichte aus Unternehmen zeigten, wie Umweltmanagement konkret zur Steigerung von Ressourceneffizienz, Innovationskraft und Zukunftsfähigkeit beitragen kann.



30 Jahre EMAS in Österreich: Pioniere und Vorreiter im Rampenlicht

Anlässlich des Jubiläums wurden bei der Konferenz sowohl neue EMAS-Organisationen vorgestellt als auch langjährige Vorreiter geehrt. Besonders gewürdigt wurde die Brauerei Murau eGen, die am 6. Februar 1996 als erster österreichischer Betrieb nach EMAS registriert wurde und bis heute vorbildliche Standards im Umweltmanagement etabliert hat.



Darüber hinaus wurden Organisationen vor den Vorhang geholt, die seit mehr als 20 Jahren auf EMAS setzen und damit die kontinuierliche Weiterentwicklung des Umweltmanagements in Österreich mitgestalten.



Umweltmanagement-Preis 2026: Auszeichnungen in drei Kategorien

Die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger wurden von unabhängigen Fachjurys aus Experten der Bereiche Umweltmanagement, Nachhaltigkeit und Verwaltung ausgewählt. Bewertet wurden unter anderem Innovationsgrad, Wirksamkeit, Zukunftsfähigkeit sowie die Übertragbarkeit der Projekte auf andere Organisationen.



Beste Initiative zur Kommunikation und/oder zur Umwelterklärung

Ausgezeichnet wurden:

HTL Hollabrunn für das Projekt „Green Day 2025“, das mit Fachvorträgen, Diskussionsrunden und Livestreams rund 1.300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die Themen Energiewende und Nachhaltigkeit begeisterte.

für das Projekt „Green Day 2025“, das mit Fachvorträgen, Diskussionsrunden und Livestreams rund 1.300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die Themen Energiewende und Nachhaltigkeit begeisterte. Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz für die Initiative „Schritt für Schritt zum Klimaschutz – Kommunikation, die bewegt“, die Mitarbeitende erfolgreich zu nachhaltiger Mobilität und klimafreundlichem Verhalten motiviert.

für die Initiative „Schritt für Schritt zum Klimaschutz – Kommunikation, die bewegt“, die Mitarbeitende erfolgreich zu nachhaltiger Mobilität und klimafreundlichem Verhalten motiviert. SSB Sanierung Straße Brücke Bau GmbH für die Entwicklung eines innovativen Vier-Zieltypen-Modells, das Umweltkennzahlen verständlich aufbereitet und Fortschritte transparent nachvollziehbar macht.

für die Entwicklung eines innovativen Vier-Zieltypen-Modells, das Umweltkennzahlen verständlich aufbereitet und Fortschritte transparent nachvollziehbar macht. Eine Anerkennungsurkunde erhielt der Österreichischer Wasser- und Abfallwirtschaftsverband (ÖWAV) gemeinsam mit seiner Bildungstochter Gesellschaft für Wasser- und Abfallwirtschaft (GWAW) für die Initiative „Umweltkommunikation im Fokus“, bei der durch gezielte Kommunikation Nachhaltigkeitsthemen im Unternehmen erfolgreich verankert wurden und die Einführung von EMAS und dem Österreichischen Umweltzeichen begleitet wurde.

Beste Maßnahme zur Verbesserung der Umweltleistung

Ausgezeichnet wurden:

Breitenfeld Edelstahl AG für die Errichtung einer Sortier- und Aufbereitungsanlage, durch die wertvolle Metalle und Feuerfestmaterialien als Sekundärrohstoffe zurückgewonnen werden können.

für die Errichtung einer Sortier- und Aufbereitungsanlage, durch die wertvolle Metalle und Feuerfestmaterialien als Sekundärrohstoffe zurückgewonnen werden können. Caritas – Team Lebensgestaltung Werkstatt Martin für ein beispielgebendes Projekt, das Umweltmanagement und soziale Teilhabe erfolgreich miteinander verbindet.

für ein beispielgebendes Projekt, das Umweltmanagement und soziale Teilhabe erfolgreich miteinander verbindet. Silhouette International Schmied AG für den vollständigen Ersatz von fossilem Erdgas durch erneuerbare Energien in der Brillenproduktion am Standort Linz und die damit verbundene deutliche Reduktion von Treibhausgasemissionen.

Fit für eine nachhaltige Zukunft

Ausgezeichnet wurden:

Genusskoarl GmbH für die Strategie der „Glokalen Fermentation“, die regionale Bio-Landwirtschaft mit innovativen Kreislaufwirtschaftsansätzen verbindet.

für die Strategie der „Glokalen Fermentation“, die regionale Bio-Landwirtschaft mit innovativen Kreislaufwirtschaftsansätzen verbindet. ÖBB-Technische Services GmbH für die Aufarbeitung von jährlich mehr als 607.000 Komponenten von Schienenfahrzeugen und den damit verbundenen Beitrag zur Ressourcenschonung.

für die Aufarbeitung von jährlich mehr als 607.000 Komponenten von Schienenfahrzeugen und den damit verbundenen Beitrag zur Ressourcenschonung. Struber Recycling GmbH für den Einsatz eines vollelektrischen Müllsammelwagens als Teil eines ganzheitlichen Konzepts für emissionsarme Entsorgungslogistik.

Umweltmanagement als Schlüssel für eine nachhaltige Zukunft

Die ausgezeichneten Umweltleistungen zeigen eindrucksvoll, wie vielfältig modernes Umweltmanagement heute gelebt wird. Ob Kreislaufwirtschaft, Dekarbonisierung, nachhaltige Mobilität, Bildung oder Mitarbeitenden-Beteiligung: Die Preisträgerinnen und Preisträger machen deutlich, dass Umwelt- und Klimaschutz Innovationen fördern, neue Chancen eröffnen und langfristige Wettbewerbsfähigkeit stärken können.



Mit der Umweltmanagement-Konferenz und dem Umweltmanagement-Preis würdigt das BMLUK dieses Engagement und macht erfolgreiche Lösungen sichtbar, die Orientierung für andere Unternehmen und Organisationen bieten.



Über EMAS

Das europäische Umweltmanagementsystem EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) unterstützt Unternehmen und Organisationen seit 30 Jahren dabei, ihre Umweltleistung systematisch zu verbessern. EMAS-Organisationen verpflichten sich zu kontinuierlichen Optimierungen, zur Einhaltung geltender Umweltvorschriften sowie zur regelmäßigen unabhängigen Überprüfung ihrer Leistungen. Damit zählt EMAS zu den anspruchsvollsten und glaubwürdigsten Umweltmanagementsystemen Europas.



Weitere Informationen:

bmluk.gv.at/themen/klima-und-umwelt/betrieblich_umweltschutz/emas.html

Fotos:

https://www.swisstransfer.com/dl/01a1f8a2-f90a-72f1-9751-37e2bdf9cd7e