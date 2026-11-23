St. Pölten (OTS) -

Die Brücke über den Ramsaubach im Zuge der Landesstraße B18 in Hainfeld wurde einer umfassenden Generalinstandsetzung unterzogen. Die Arbeiten führte die Firma Anton Traunfellner GesmbH aus. Die Gesamtbaukosten beliefen sich auf rund 443.000 Euro und werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Beim Objekt B18.36 Ramsaubach handelt es sich um ein einfeldriges Plattentragwerk aus Stahlbeton mit einer Stützweite von 17,7 Metern. Die im Jahr 1964 errichtete Brücke wies entsprechende Zeitschäden auf. Um eine weitere Verschlechterung des Zustandes zu vermeiden und das Bauwerk an die heutigen Standards anzupassen, wurde eine Generalinstandsetzung durchgeführt.

Im Zuge der Arbeiten wurden der Fahrbahnbelag, die beiden Randbalken sowie die Brückenabdichtung abgetragen und durch neue, dem neuesten Stand der Technik entsprechende Ausführungen ersetzt. Darüber hinaus erfolgten notwendige Betoninstandsetzungsarbeiten am Tragwerk und an beiden Widerlagern.