Wien (OTS) -

Mit der Unterzeichnung einer verbindlichen Vereinbarung leitet die AKTUELL Gruppe den Erwerb des Standorts Amstetten der Aon Austria GmbH ein. Der Abschluss der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und wird bis Ende des Jahres erwartet. Nach deren Erteilung wird das Unternehmen unter dem Namen VERO Versicherungsmakler GmbH firmieren, mit Gerald Herbst als Geschäftsführer.

Mit dieser Übernahme setzt die AKTUELL Gruppe einen weiteren Wachstumsschritt und stärkt vor allem ihre Präsenz in Niederösterreich wesentlich. Ziel ist es, die bewährte Marktposition des Standorts Amstetten in den Kundensegmenten gewerblicher Mittelstand und öffentlich-rechtliche Auftraggeber weiter auszubauen, seine regionale Stärke zu nutzen und zugleich die Größe und Stabilität der AKTUELL Gruppe für die weitere Entwicklung einzusetzen. Die zukünftige VERO Versicherungsmakler GmbH soll dabei ihre eigenständige operative Ausrichtung und die Nähe zu ihren Kundinnen und Kunden bewahren.

„Schon die Gespräche und Vorbereitungen waren von großem gegenseitigem Vertrauen und echter Kollegialität geprägt“ , sagt Sabine Ransböck, Geschäftsführerin der AKTUELL Gruppe. „Ich weiß, dass die Geschäftsführung von VERO bei Gerald Herbst, der seit mehr als 30 Jahren am Standort tätig ist, in den bestmöglichen Händen liegt und freue mich darauf, die weitere Entwicklung zu begleiten.“

„Wir danken unseren Kolleginnen und Kollegen in ganz Niederösterreich für ihren Beitrag zum Aufbau eines starken Geschäfts, das aus unserer Sicht als Teil der AKTUELL Gruppe gut für die nächste Wachstumsphase aufgestellt ist“ , sagt Michael Sturmlechner, CEO Aon Austria. „ Aon bleibt Österreich als wichtigem Markt verpflichtet und unterstützt unsere Industrie- und Firmenkunden dabei, zunehmend komplexe und vernetzte Risiko- und Personalthemen zu bewältigen, Resilienz aufzubauen und zu wachsen.“

Gerald Herbst, seit Kurzem auch Obmann der Fachgruppe der Versicherungsmakler der Wirtschaftskammer Niederösterreich, erklärt: „Mit der Marke VERO in Amstetten verbinden mein Team und ich sehr gute Erinnerungen. Deshalb lassen wir sie jetzt mit großer Freude wieder aufleben. Gemeinsam haben alle Beteiligten eine Lösung gefunden, die Kontinuität für unsere Kundinnen und Kunden sicherstellt und zugleich neue Perspektiven für unseren Standort eröffnet, als Teil einer österreichischen Gruppe, nah an unseren Kundinnen und Kunden und in der Region verwurzelt.“

Kontinuität für Kund:innen und Partner

Für Kund:innen sowie Kooperations- und Vertriebspartner bleibt die Zusammenarbeit unverändert bestehen. Bestehende Versicherungsverträge bleiben von der Transaktion unberührt. Die bisherigen Ansprechpartner, Abläufe und Prozesse bleiben erhalten, die Betreuung am Bürostandort in Amstetten wird fortgeführt.

Die AKTUELL Gruppe

Die AKTUELL Gruppe ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien und zählt zu den Top 5 Versicherungsvermittlern Österreichs. Zu ihr gehören die Aktuell Raiffeisen Versicherungs-Maklerdienst GmbH mit Schwerpunkt auf nationalen und internationalen Industrie- und Gewerbekunden, die Raiffeisen Versicherungs- und Bauspar-Agentur GmbH für KMU und Privatkundinnen und -kunden sowie die Veritas Treuhandgesellschaft für Versicherungsüberprüfung und -vermittlung m.b.H. mit Spezialisierung auf die Logistikbranche. Mit der geplanten Aufnahme des Standorts Amstetten baut die Gruppe ihre regionale Präsenz und ihr Leistungsangebot weiter aus. Das Team wächst von aktuell rund 115 auf 188 Mitarbeiter:innen.