Wien (OTS) -

„Wer Gewalt gegen Frauen nachhaltig verhindern will, muss auch Ungleichbehandlung bekämpfen. Denn es macht einen Unterschied, welches Bild von Frauen und Männern wir in unserer Gesellschaft vermitteln. Wenn Frauen im Berufsleben geringere Chancen haben, ihnen weniger zugetraut oder ihre Leistungen geringer bewertet werden, sendet das auch eine Botschaft über ihren gesellschaftlichen Stellenwert aus“, betont Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, designierte Bundesleiterin der ÖVP Frauen, anlässlich der bevorstehenden „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“.

Für Tanner ist Gleichberechtigung auch Gewaltprävention: „Ungleichbehandlung ist nicht dasselbe wie Gewalt. Aber wo sich Vorstellungen männlicher Überlegenheit und weiblicher Unterordnung verfestigen, können auch Ansprüche auf Macht und Kontrolle entstehen. Solchen Vorstellungen müssen wir als Gesellschaft entschieden entgegentreten. Denn was wir jungen Menschen heute vorleben, prägt das Frauen- und Männerbild der nächsten Generation und ihr Verständnis von Gleichberechtigung und Respekt.“

Tanner sieht dabei gerade die Männer in der Verantwortung: „Wir brauchen Männer, die Respekt und Gleichberechtigung selbstverständlich leben, bei Grenzüberschreitungen Haltung zeigen und sich aktiv gegen Gewalt an Frauen engagieren.“

Freiheit braucht wirtschaftliche Unabhängigkeit

Ebenso entscheidend sei die wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen. Gewalt gegen Frauen hinterlässt nicht immer sichtbare Spuren. Auch psychischer Druck, ständige Kontrolle oder die bewusste Einschränkung finanzieller Selbstständigkeit sind Formen von Gewalt. Tanner: „Wer wirtschaftlich abhängig ist, hat es schwerer, sich aus einer gewalttätigen Beziehung zu befreien. Eine Frau muss selbst über ihr Leben entscheiden können, ohne ihre wirtschaftliche Existenz aufzugeben. Deshalb sind gleiche Chancen in Ausbildung und Beruf, gleiche Bezahlung für gleiche Leistung und finanzielle Eigenständigkeit für mich auch Fragen des Gewaltschutzes.“

Bewusstsein für die unterschiedlichen Formen von Gewalt stärken

Die geschäftsführende Bundesleiterin der ÖVP Frauen, Nationalratsabgeordnete Margreth Falkner, betont die Bedeutung von Zivilcourage und frühzeitiger Hilfe: „Wenn Frauen bedroht, kontrolliert oder erniedrigt werden – ob im persönlichen oder im beruflichen Umfeld oder im Internet – müssen sie wissen, wo sie Hilfe bekommen, und darauf vertrauen können, ernst genommen zu werden. Es braucht aber auch Menschen, die Warnzeichen erkennen, zuhören und Unterstützung anbieten. Gerade mit unseren Netzwerken in Ländern und Gemeinden können wir wesentlich dazu beitragen, Hilfsangebote bekannter zu machen und das Bewusstsein für die unterschiedlichen Formen von Gewalt zu stärken.“

16 Tage, 16 Themen – Verantwortung an 365 Tagen

Falkner: „Mit einer 16-tägigen Kampagne wollen wir dieses Bewusstsein stärken und zur Zivilcourage ermutigen.“ Vom 25. November bis zum 10. Dezember veröffentlichen die ÖVP Frauen österreichweit jeden Tag ein neues Sujet, das diese gesellschaftliche Verantwortung in den Mittelpunkt stellt.

„Der 10. Dezember ist und darf kein Schlussstrich sein. Die Aktionstage enden nach diesen 16 Tagen. Unsere Verantwortung geht aber weiter. Denn Gewaltschutz ist keine Aufgabe für 16 Tage, sondern für jeden einzelnen Tag des Jahres“, betont Tanner.

Die Sujets werden auf www.dievolkspartei.at und in den sozialen Medien präsentiert.

Schutz und Prävention gehören zusammen

Falkner verweist auf wichtige Maßnahmen der Bundesregierung gegen Gewalt an Frauen: „Mit der verpflichtenden Gewaltpräventionsberatung, zusätzlichen Bundesmitteln für Schutzunterkünfte und den Gewaltambulanzen wurden wichtige Instrumente geschaffen. Sie decken Täterarbeit, Opferschutz, Beweissicherung und Prävention ab.“ Der Nationale Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen und Mädchen 2025–2029 umfasst 159 Vorhaben, die den Gewaltschutz weiter stärken sollen.

„Der Staat muss Frauen wirksam schützen und Täter konsequent zur Verantwortung ziehen. Gleichzeitig müssen wir alles daransetzen, Gewalt möglichst früh zu verhindern. Dazu gehört auch, Vorstellungen männlicher Überlegenheit entgegenzutreten und Gleichberechtigung und Respekt im Alltag vorzuleben. Das ist eine Verantwortung, die wir als Gesellschaft gemeinsam tragen müssen – 365 Tage im Jahr“, so Tanner abschließend.