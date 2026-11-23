St. Pölten (OTS) -

„Anstatt sich wie angekündigt bei der heutigen SPÖ-Pressekonferenz den Fragen der Journalistinnen und Journalisten zu seiner Geisterfahrt in der Gesundheitspolitik zu stellen, bereitet sich Verunsicherungslandesrat Hergovich offenbar lieber auf seinen Karrieresprung in die Bundespolitik vor“, kommentiert VPNÖ-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner die plötzliche Scheu des SPÖ-Landesvorsitzenden. „In der Landespolitik geht es aber um die Arbeit für die niederösterreichischen Landsleute und nicht um ein Karrieresprungbrett nach Wien.“

Im Zuge der heutigen VPNÖ-Pressekonferenz unterstreicht der Landesgeschäftsführer die gesundheitspolitische Sackgasse, in die sich Hergovich manövriert hat: „Rotes Kreuz, Arbeiter-Samariterbund und alle führenden Fachleute im Gesundheitswesen sind sich einig: Die von SPÖ-Landesrätin Prischl vorgelegte Umstrukturierung des Rettungswesens führt zu keiner Verschlechterung, sondern zu einer Verbesserung in der Versorgung. In einer beispiellosen Aktion haben die Rettungsorganisationen vergangene Woche mehr Tempo verlangt und die Landespolitik aufgefordert, die beiden notwendigen Verträge zu beschließen. Einzig SPÖ-Chef Hergovich glaubt, es besser zu wissen. Er streut weiter Sand ins Getriebe des Reformmotors und fordert seine eigene Landesrätin Prischl allen Ernstes auf, gesetzeswidrig einfach nichts zu tun. Nicht verwunderlich, dass auf den Gängen des SPÖ-Landtagsklubs angeblich von möglicher Nötigung von Hergovich gegenüber seiner Landesrätin gesprochen wird.“

Bemerkenswert ist, dass Hergovich die Rettungsorganisationen genauso wie die Fachleute der ÖNK ignoriert und mittlerweile auch aus den eigenen Reihen massiv unter Druck steht. „Nachdem die ehemalige Vorsitzende des Gesundheitsausschusses, LAbg. Karin Scheele, sich gegen die Ausführungen eines Hergovich-Gesandten gestellt hat, wurde sie abmontiert. Nach der letzten Sitzung der SPÖ-Fraktion hat LAbg. Kathrin Schindele schriftlich Einspruch erhoben. Und in der vergangenen SPÖ-Präsidiumssitzung haben sowohl Landesrätin Prischl als auch Bürgermeister Stadler Hergovich die Unterstützung bei seiner Geisterfahrt verwehrt. Die Freundschaft in der SPÖ hört für Hergovich offenbar dort auf, wo Menschen eine eigene Meinung vertreten“, so Zauner.

In den vergangenen Tagen hat sich, so der Landesgeschäftsführer, noch eine weitere Wendung zugetragen. Hergovich möchte die seit langem geplante Reform des Rettungswesens offenbar auf die Zeit nach der Landtagswahl verschieben – und dann in nun bekannter Form beschließen. „Hergovich will die niederösterreichischen Landsleute offensichtlich hinters Licht führen. Solche schmutzigen Hinterzimmerdeals wird es mit uns nicht geben“, findet Zauner klare Worte. „Rotes Kreuz und Arbeiter-Samariterbund haben klargemacht, dass die Zeit drängt und sie die notwendigen Beschlüsse dringend brauchen. Die zuständige SPÖ-Landesrätin Prischl muss diese nun rasch in die Landesregierung einbringen“, so der Landesgeschäftsführer, der einen Schlussappell richtet: „Es ist an der Zeit, dass die konstruktiven Kräfte in der SPÖ die untragbare Geisterfahrt von Verunsicherungslandesrat Hergovich beenden.“