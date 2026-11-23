Nickelsdorf (OTS) -

Ort: PV-Park Nickelsdorf | Koordinaten: 47°55'24.4"N 17°02'09.6"E

Zeit: Mittwoch, 25. November 2026 | 12:30 Uhr

Teilnehmer:

CEO Burgenland Energie Mag. Dr. Stephan Sharma

Bürgermeister Nickelsdorf Ing. Gerhard Zapfl

Vor drei Jahren wurde in Nickelsdorf mit Österreichs erster Photovoltaik-Anlage mit über 100 Megawatt Leistung ein Meilenstein für die Energiewende gesetzt. Seither wurden im PV-Park Nickelsdorf rund 300 Millionen Kilowattstunden heimischer Sonnenstrom erzeugt – ein wichtiger Beitrag zur Energieunabhängigkeit des Burgenlands.

Anlässlich dieses Meilensteins laden Burgenland Energie CEO Stephan Sharma und Bürgermeister Gerhard Zapfl herzlich zur Pressekonferenz in Nickelsdorf ein. Gemeinsam ziehen sie Bilanz über drei Jahre Sonnenstromproduktion und geben einen Ausblick auf die weitere Entwicklung des Energiestandorts Nickelsdorf.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bitten um Anmeldung unter [email protected].