Wien (OTS) -

Die weltweite Aktion „16 Tage gegen Gewalt“ findet von 25. November 2026, dem „Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“, bis 10. Dezember 2026, dem „Internationalen Tag der Menschenrechte“, statt. Sie soll das Bewusstsein für Gewalt an Frauen und Mädchen stärken, Betroffene unterstützen und ein sichtbares Zeichen der Solidarität setzen. Auch das Innenministerium beteiligt sich erneut an der Initiative und setzt gemeinsam mit zahlreichen Unternehmen und Handelsbetrieben im Rahmen der Initiative „GEMEINSAM.SICHER“ ein klares Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen.

„Gewalt gegen Frauen geht uns alle an, überall und zu jeder Zeit“, sagt Innenminister Gerhard Karner. „Die Polizei ist dabei Ansprechpartner und auch Einschreiter. Die Kassenbon-Aktion unterstützt beim Informieren über die wichtigsten Kontaktdaten, um in Notsituationen schnellstmöglich Hilfe zu erhalten.“

Kassenbon-Aktion bringt Hilfsangebote direkt zu Betroffenen

Die Kassenbon-Aktion soll Frauen, die sich bedroht fühlen oder bereits Opfer von Gewalt geworden sind, auf einfache Art und Weise über bestehende Hilfsangebote und wichtige Notrufnummern informieren. Damit wird ein unkomplizierter und wirkungsvoller Zugang zu Unterstützung geschaffen, der betroffenen Frauen rasch und direkt den Weg zu professioneller Hilfe aufzeigt.



Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner betont: „Hilfe und Unterstützung bei Gewalt muss unkompliziert und niederschwellig verfügbar sein. Die Kassenbon-Initiative macht wichtige Notrufnummern und Hilfsangebote möglichst unauffällig zugänglich. Denn jede Frau muss wissen: Sie ist nicht allein, es gibt Hilfe. Unser Ziel ist klar: Gewalt verhindern, Betroffene schützen und jeder Frau ein Leben in Sicherheit und Selbstbestimmung ermöglichen. Gewalt gegen Frauen ist keine Privatsache, sondern ein gesellschaftliches Problem, das uns alle angeht. Gerade im Zuge der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen ist es wichtig, gemeinsam hinzuschauen und ein klares Zeichen zu setzen.“

"Ein Kassabon ist zwar nur ein kleines Stück Papier. Für eine Frau, die Gewalt erlebt, kann er aber eine entscheidende Information über Hilfsangebote enthalten. Gemeinsam mit den heimischen Händlern nutzen wir unsere Nähe zur Bevölkerung, um Hilfe sichtbar zu machen. Die langjährige Gewaltschutz-Kooperation des Innenministeriums mit dem Handelsverband ermöglicht es, von Gewalt Betroffene in ganz Österreich zu erreichen", sagt Rainer Will, Geschäftsführer des freien, überparteilichen Handelsverbands.

Im Aktionszeitraum der „16 Tage gegen Gewalt“ werden folgende Hilfsangebote auf den Kassenbons zu finden sein: