St. Pölten (OTS) -

Der Historiker und Russland-Experte Stefan Karner präsentiert am Dienstag, 24. November, 18 Uhr, sein neuestes Buch „Verschlussakte Kriegsgefangene Russland“ im Museum Niederösterreich in St. Pölten. Infos: www.museumnoe.at

Am Dienstag, 24. November, 19 Uhr, stellt Walter Gröbchen in der Galerie Kultur Mitte Krems sein neues Buch „Die guten Kräfte – Die Geschichte der österreichischen Popmusik in 100 Songs“ vor. Infos: www.facebook.com/kultur.mitte.krems

Der Verein Filmzuckerl zeigt am Mittwoch, 25., und Donnerstag, 26. November, den Film „The Weight“ im Original mit Untertiteln in der Filmbühne Waidhofen/Ybbs. Infos: www.filmzuckerl.at

Die NÖDOK-Ausstellung „Die Klangfarbe der Veränderung“ von Nives Widauer wird am Freitag, 27. November, 19 Uhr, im Haus der Kunst Baden eröffnet. Zu sehen ist die Schau bis Sonntag, 13. Dezember. Infos: www.noedok.at

Anlässlich des 85. Geburtstages der Künstlerin Lydia Leydolf lädt das Stadtmuseum Klosterneuburg ab Samstag, 28. November, zur Werkschau „Lydia Leydolf – 30 Jahre auf meinem Weg“. Am Eröffnungstag führt die Künstlerin um 15 Uhr persönlich durch die Ausstellung. Infos: www.klosterneuburg.at

Im Stift Göttweig startet der Adventliche Zauber am Samstag, 28. November, und ist bis Sonntag, 6. Dezember, täglich von 10 bis 17.30 Uhr, geöffnet. Infos und Begleitprogramm: www.stiftgoettweig.at

Mäuschen Max lädt am Samstag, 28. November, 13.30 Uhr, zu einem besonderen Mitmachkonzert für Kinder von null bis sieben Jahren und ihre Familien ins Musium Reinsberg. Am selben Tag gastiert um 19.30 Uhr Katharina Strasser und Band mit ihrem Programm 50 Jahre Austropop in Reinsberg. Infos: www.kulturdorf.reinsberg.at

Am Samstag, 28., und Sonntag, 29. November, lädt Schloss Eckartsau zu einem stimmungsvollen Adventmarkt ein. Regionale Aussteller, liebevoll geschmückte Marktstände, weihnachtliche Schlossführungen sowie ein abwechslungsreiches Familienprogramm sorgen im Schloss, im Innenhof und im Schlosspark für vorweihnachtliche Atmosphäre. Infos: www.schlosseckartsau.at

Die Premiere von „Scrooge – die schönste Weihnachtsgeschichte aller Zeiten“ ist am Samstag, 28. November, 19.30 Uhr, im Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf zu sehen. Weitere Vorstellungen bis Samstag, 12. Dezember. Infos: www.konzerthaus-weinviertel.at

Der Poysdorfer Christkindlmarkt findet am Samstag, 28., und Sonntag, 29. November, jeweils ab 14 Uhr, im Vino Versum Poysdorf statt. Mehr als 30 festlich geschmückte Stände bieten Kunsthandwerk und kulinarische Köstlichkeiten aus der Region. Infos: www.vinoversum.at

Für die traditionelle Einstimmung auf das bevorstehende Weihnachtsfest sorgt ein TAM Lese-Team mit musikalischer, vorweihnachtlicher Begleitung unter dem Motto „Texte zum Advent“ am Sonntag, 29. November, 17 Uhr, im Theater an der Mauer in Waidhofen an der Thaya. Infos: www.tam.at

Die Vorweihnachtszeit hält Einzug in der Tischlerei Melk Kulturwerkstatt mit dem Adventfest am Sonntag, 29. November, dem „Nussknacker“, präsentiert von Mitgliedern des Tonkünstler-Orchesters Niederösterreich, am Dienstag, 1. Dezember, oder „O Pannenbaum“ mit Lilian Klebow und Gernot Haas am Freitag, 4. Dezember. Infos: www.tischlereimelk.at

Norbert Schneider gastiert mit seiner Band am Dienstag, 1. Dezember, 19.30 Uhr, im Cinema Paradiso in Baden und hat sein neues Album „Ollas Paletti“ im Gepäck. Am Mittwoch, 9. Dezember, 19.30 Uhr, geben Ursula Strauss und Ernst Molden ein Konzert mit ihrem neuen Album „nochdvegl“. Mehr Termine: www.cinema-paradiso.at

Am Mittwoch, 2. Dezember, 16 bis 18 Uhr, können sich Kinder (mit oder ohne Begleitung) bei „Kreativ im Schloss Kids“ mit kunterbunten Materialien und vielen Ideen kreativ austoben. Katja Rupf gestaltet dabei in der Kulturszene Kottingbrunn einen bunten Nachmittag zum Thema Adventszeit. Infos: www.kulturszene.at