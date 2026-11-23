Wien (OTS) -

In Österreich leiden bis zu 300.000 Menschen an einer von mehreren hundert entzündlichen rheumatischen Erkrankungen. Ihre Gemeinsamkeit: ein chronischer Entzündungsprozess auf Basis von Störungen im Immunsystem. Im Zentrum stehen dabei entzündliche Gelenks- und Systemerkrankungen, die Niere, Herz, Lunge, Darm, Gehirn bzw. allgemein das Nervensystem betreffen können. Unbehandelt schreitet die Erkrankung meist rasch fort. Noch viel häufiger sind Osteoporose und degenerative nichtentzündliche Gelenkerkrankungen, allen voran die Arthrose. In Summe betreffen rheumatische und muskuloskelettale Erkrankungen damit rund ein Viertel der Bevölkerung. Personen mit entzündlichen rheumatischen Erkrankungen haben ein fast doppelt so hohes Herzinfarktrisiko, ein um das Doppelte bis Dreifache erhöhtes Krebsrisiko wie die Vergleichsbevölkerung sowie ein höheres Mortalitätsrisiko. [1] "Rheumatische Erkrankungen gehen mit enormen Belastungen einher, können lebensverkürzend sein und verursachen hohe sozioökonomische Kosten. Durch die älter werdende Gesellschaft, eine verbesserte Frühdiagnostik und moderne Therapiemöglichkeiten, die das Überleben verlängern, ist mit einer weiteren Steigerung der Betroffenenzahlen zu rechnen", erklärte Ass.-Prof.in PDin Dr.in Christina Duftner, PhD, Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Rheumatologie & Rehabilitation (ÖGR) heute im Rahmen einer Pressekonferenz aus Anlass der vom 26. bis 28. November 2026 in Wien stattfindenden Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Rheumatologie & Rehabilitation (ÖGR).

Entzündliches Rheuma: Menschen in jedem Alter sind betroffen

Entzündliche rheumatische Erkrankungen betreffen Menschen in jedem Alter und können erstmals im Kleinkindalter auftreten. Später nehmen degenerative nichtentzündliche Erkrankungen sowie Osteoporose zu. [1] "Der Bedarf an rheumatologischer Versorgung ist enorm, der Hut brennt lichterloh. Die hohe Krankheitslast sowie erhebliche wirtschaftliche und soziale Auswirkungen lassen sich nicht wegdiskutieren: Europäische Daten zeigen, dass ein Drittel aller Patient:innen mit rheumatoider Arthritis innerhalb von fünf Jahren aus dem Erwerbsprozess fällt. Rheumatische und muskuloskelettale Erkrankungen sind die Hauptursache für Behinderung in Europa, damit sind geschätzte Kosten von bis zu 240 Milliarden Euro verbunden. Politik und Sozialversicherung sind also stark gefordert, weshalb wir Rheumatolog:innen durchaus Problembewusstsein und Gesprächsbereitschaft wahrnehmen. Schließlich will niemand eine Versorgungsverschlechterung für die Bevölkerung in Österreich riskieren", so Duftner.

Termine immer schlechter verfügbar

"Wir Rheuma-Betroffene erleben, dass Termine bei Rheumatolog:innen in Österreich immer schlechter verfügbar sind. Das gilt sowohl für den spitalsambulanten wie auch für den niedergelassenen Bereich. Die Wartezeit beträgt bis zu neun Monate. Bei der Schaffung von Primärversorgungseinheiten sollten Rheumatolog:innen von vorneherein mitgedacht und eingeplant werden. Wenn die Pensionierungen der nächsten Jahre schlagend werden, wird sich diese Situation noch verschärfen. Als Patient:innen brauchen wir Fachärzt:innen, die erstens verfügbar sind und zweitens ausreichend Zeit für uns haben. Sonst besteht immer die Gefahr, dass wir als chronisch betroffene Patient:innen unsere Therapie nicht ausreichend vermittelt bekommen und damit die Therapie wieder absetzen. Nur wenn der Weg ein Leben lang gemeinsam von Fachärzt:innen mit Patient:innen gegangen wird, ist er erfolgreich", berichtete Gertraud Schaffer, Präsidentin der Österreichischen Rheumaliga.

Rheumatologie: Forderung nach einheitlicher und leistungsgerechter Honorierung

Die ÖGR erneuerte bei der Pressekonferenz ihre Forderung nach einer einheitlichen und leistungsgerechten Honorierung durch die Sozialversicherung. "Wir brauchen eine österreichweit einheitliche Berücksichtigung der aufwendigen Kontrollen, von Beratung und Aufklärung bei immunsuppressiven Therapien, ebenso für spezifische Leistungen – etwa Ultraschalluntersuchungen. In ganz Österreich gibt es derzeit nur 32 Rheumatolog:innen, die mit allen Kassen einen Vertrag haben. Es gibt Regionen ohne jegliche fachspezifische rheumatologische Versorgung. Weil viele Patient:innen daher gezwungen sind, in teure Spitalsambulanzen auszuweichen, liegt eine Verbesserung dieser Problematik auch in hohem Maß im Interesse der für den Spitalsbereich zuständigen Länder", so Duftner.

Ferner forderte ÖGR-Präsidentin Duftner die Verankerung einer spezifischen rheumatologischen Ausbildung für Gesundheitsberufe, insbesondere im Bereich der Pflege. "Wir brauchen Rheuma-Fachassistent:innen für die Beratung und Betreuung von Rheuma-Patient:innen. Der Weg dorthin sind entsprechende Berufsprofile und verbindliche Curricula."

Rheumatologie-Kongress in Wien: Hunderte Rheumatolog:innen erwartet

Ende der Woche werden hunderte Rheumatolog:innen in Wien tagen und im wissenschaftlichen Austausch Evidenz, innovative Entwicklungen und Wissen für die tägliche Versorgung rheumatologischer Patient:innen verbinden, so Ass.-Prof.in PDin Dr.in Helga Lechner-Radner (MedUni Wien), die den Kongress im Namen der Österreichischen Gesellschaft für Rheumatologie & Rehabilitation (ÖGR) verantwortet.

"Die Jahrestagung bietet Gelegenheit zum Knüpfen neuer Kontakte und zum Wiedersehen mit Kolleg:innen aus ganz Österreich und darüber hinaus. Hochkarätiger wissenschaftlicher Austausch, Vorkongresse, Hands-on-Kurse und interaktive Workshops werden den Kongress ausmachen. Ein Schwerpunkt liegt auch heuer auf Wissenschaft und Forschung in Österreich. Die besten eingereichten Abstracts werden im Rahmen der Tagung ausgezeichnet."

Quelle:

[1] Österreichischer Rheumatologie-Report II (2025), Website vom 19. November 2026: https://rheumatologie.at/storage/app/media/pdf/Publikationen/2025%20OEGR%20Rheumatologie_Report.pdf

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