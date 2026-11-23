Wien (OTS) -

Nach einem Hinweis eines Schuldirektors führte die Gruppe Sofortmaßnahmen gemeinsam mit Polizisten der Stadtpolizeikommanden Simmering und Brigittenau sowie der Abteilung Gefahrengut- und Abfallkontrolle der Landesverkehrsabteilung Wien, dem Magistratischen Bezirksamt für den 21. Bezirk und der MA 36 (Gewerbetechnik) am Freitag Kontrollen in einem Billigwarengeschäft in Wien-Floridsdorf durch. Anlass waren Beschwerden, wonach in dem Geschäft Pyrotechnik auch an Kinder und Jugendliche verkauft worden sein soll.

Bei der gemeinsamen Kontrolle stellten die Behörden vor Ort insgesamt rund 235 Kilogramm Pyrotechnik fest. Das Magistratische Bezirksamt beschlagnahmte die pyrotechnischen Gegenstände und die Feuerwehr transportierte diese ab. Daneben wurden im Geschäft zahlreiche Mängel festgestellt. Es folgen zahlreiche Anzeigen, darunter nach der Gewerbeordnung, dem Gebrauchsabgabengesetz, der Straßenverkehrsordnung, der fehlerhaften äußeren Geschäftsbezeichnung sowie nicht genehmigter Betriebsanlage. Eine weitere Anzeigte folgte aufgrund einer nicht genehmigten Videoüberwachung des öffentlichen Raumes.

Im Rahmen eines laufenden Pyrotechnik-Schwerpunkts kontrolliert die Gruppe Sofortmaßnahmen derzeit gemeinsam mit verschiedenen Dienststellen verstärkt den Handel mit pyrotechnischen Gegenständen. Für die Behörden steht insbesondere der Schutz von Kindern und Jugendlichen im Mittelpunkt. Dabei wird besonders auf mögliche Gefahren, etwa durch die unsachgemäße Lagerung von Pyrotechnik in Wohngebäuden, den Verkauf an Kinder und Jugendliche sowie den Handel mit illegalen Feuerwerkskörpern, geachtet.

„Pyrotechnik ist kein Spielzeug und hat in Kinderhänden nichts verloren. Es gibt keine Rechtfertigung dafür, Kindern und Jugendlichen Feuerwerkskörper zu verkaufen. Wer das tut, nimmt eine Gefährdung ihrer Sicherheit bewusst in Kauf. Die bereits in der Vergangenheit vorgekommenen schweren Verletzungen zeigen, wie groß die Gefahr ist. Deshalb gehen wir jedem Hinweis nach“, betont Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen.

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