Wien (OTS) -

Die Freiheitliche Wirtschaft (FW) warnt vor weiterem Druck auf die Bauwirtschaft und verlangt von der Bundesregierung endlich Maßnahmen, die Investitionen erleichtern statt Betriebe mit neuen Auflagen zu bremsen. Wenn Aufträge ausbleiben, Finanzierung schwerer wird und Verfahren immer länger dauern, geraten Unternehmen und Arbeitsplätze unter die Räder.

Laut KSV1870 gab es im ersten Halbjahr 2026 im österreichischen Baugewerbe 485 Insolvenzen. Auch die aktuelle Konjunkturerhebung der Bundesinnung Bau zeigt, wie angespannt die Lage ist: 34 Prozent der befragten Betriebe beurteilen ihre Geschäftslage als schlecht.

Dazu kommt der Einbruch im Wohnbau. Statistik Austria meldete für 2025 bei den Wohnungsfertigstellungen ein Minus von 12,3 Prozent gegenüber 2024. Wer leistbares Wohnen ernst meint, darf das Bauen nicht gleichzeitig durch immer neue Vorschriften, lange Verfahren und nationale Verschärfungen verteuern.

Gerade kleinere und mittlere Betriebe spüren diese Entwicklung besonders stark. Wo Bauprojekte ausbleiben oder verschoben werden, trifft das nicht nur die Baufirmen selbst, sondern auch Planer, Baunebengewerbe und Zulieferer. Weniger Bautätigkeit heißt weniger regionale Wertschöpfung und weniger Sicherheit für Beschäftigte.

Die Debatte läuft seit Monaten. Schon im Frühjahr brachte die Freiheitliche Wirtschaft Niederösterreich im Wirtschaftsparlament Unternehmeranliegen zur Entlastung der Betriebe ein. Jetzt braucht es auf Bundesebene wirksame Investitionsanreize, bessere Finanzierungsbedingungen, schnellere Verfahren und einen konsequenten Abbau unnötiger Bürokratie statt neuer Belastungen aus Ministerien und Amtsstuben.

„Wer leistbares Wohnen will, muss das Bauen endlich leichter, schneller und wirtschaftlich vernünftig machen. Die Bundesregierung soll Investitionen ermöglichen, Verfahren beschleunigen und mit überzogenen Auflagen aufhören, damit unsere Betriebe wieder Aufträge bekommen und Arbeitsplätze sichern können“, erklärt Bundesfachrat Christoph Hofbauer.