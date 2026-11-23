Wien (OTS) -

„Willkommen Österreich“ ist am Dienstag, dem 24. November 2026, um 21.55 Uhr in ORF 1 und bereits ab 20.00 Uhr auf ORF ON mit einer neuen Ausgabe zurück. Dirk Stermann und Christoph Grissemann begrüßen Schauspielstar Birgit Minichmayr und Bestsellerautor Daniel Kehlmann im Marx Palast. Anschließend geht DIE.NACHT mit zwei Dacapos weiter: Die „Science Busters“ begeben sich um 22.55 Uhr auf „Science Busters Rundfahrt“ und Peter Klien sagt im Dacapo um 23.20 Uhr „Gute Nacht Österreich“.

„Willkommen Österreich“ (um 21.55 Uhr in ORF 1 und ab 20.00 Uhr auf ORF ON)

Birgit Minichmayr zählt zu den vielfach ausgezeichneten österreichischen Theater- und Filmschauspielerinnen. Das langjährige Ensemblemitglied des Wiener Burgtheaters ist derzeit gleich in zwei Kinofilmen zu sehen: In „Everytime“ geht es um eine Familie, die den Verlust ihrer Tochter im gemeinsamen Urlaub auf Teneriffa verarbeiten muss. Für den aberwitzigen Vampirfilm „Blutgräfin“ stand Minichmayr gemeinsam mit der legendären Isabelle Huppert vor der Kamera. Ob sie sich künftig eher im Horrorgenre, im Familiendrama oder doch wieder auf der Theaterbühne sieht, erzählt sie im Gespräch mit Stermann und Grissemann.

Daniel Kehlmann ist mit seinen Romanen regelmäßig auf den Bestsellerlisten vertreten. „Die Vermessung der Welt“ zählt zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Romanen der Nachkriegszeit. In seinem neuen Buch „Afrika“ widmet sich der vielfach ausgezeichnete Autor und Essayist der kolonialen Geschichte des Kontinents, der einst unter den europäischen Großmächten aufgeteilt und unterworfen wurde. Warum sein neuer Roman aktueller kaum sein könnte und was ihn zu diesem außergewöhnlichen literarischen Projekt inspiriert hat, verrät Kehlmann im Talk mit Stermann und Grissemann.