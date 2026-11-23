Wien (OTS) -

Wie gut können Menschen in Österreich Desinformation erkennen – und wie beeinflusst das ihr Vertrauen in digitale Medien? Die neue INTEGRAL-Studie „Medienkompetenz & Digital Fairness“ liefert dazu aktuelle Daten. Beim Medien Round Table des iab austria wurde klar: Die Verantwortung für einen fairen digitalen Raum liegt nicht nur bei den Nutzer:innen, sondern auch bei Plattformen, Medien und der Werbewirtschaft.

Fake News, Hassrede und problematische Inhalte im Netz stellen Medien, Plattformen und Werbewirtschaft vor wachsende Herausforderungen. Die Studie „Medienkompetenz & Digital Fairness“, die INTEGRAL in Kooperation mit dem iab austria durchgeführt hat, wurde heute bei einem Medien Round Table in Wien präsentiert. Sie zeigt, wie Menschen in Österreich digitale Informationen bewerten und welche Erwartungen sie an einen fairen digitalen Raum stellen.

„Medienkompetenz ist nicht nur eine Aufgabe für Schulen und Bildungseinrichtungen. Auch die Werbewirtschaft trägt Verantwortung“, sagt Hannes Wurzwallner, Präsident des iab austria. „Werbegelder beeinflussen maßgeblich, welche Inhalte und Angebot im Netz wirtschaftlich erfolgreich sind. Digital Fairness ist deshalb nicht nur eine gesellschaftliche Frage, sondern auch eine des Werbemarkts.“

Wie Österreich Desinformation in digitalen Medien begegnet

Für die Studie befragte INTEGRAL im September 2026 insgesamt 1.000 in Österreich lebende Personen im Alter von 16 bis 75 Jahren online. Die Ergebnisse zeigen deutliche Entwicklungen und interessante Spannungsfelder:

Generative KI ist im Alltag angekommen: Bereits 67 % der Befragten haben Anwendungen wie ChatGPT, Claude oder Gemini selbst genutzt – trotzdem ambivalente Einstellungen zur KI (Chance und Bedrohung zugleich).

Bereits 67 % der Befragten haben Anwendungen wie ChatGPT, Claude oder Gemini selbst genutzt – trotzdem ambivalente Einstellungen zur KI (Chance und Bedrohung zugleich). Nur geringes Vertrauen in KI-Inhalte: Nur 15 % der Befragten vertrauen KI-generierten Nachrichtentexten „sehr“ oder „eher“.

Nur 15 % der Befragten vertrauen KI-generierten Nachrichtentexten „sehr“ oder „eher“. Sinkendes Medienvertrauen: Das Vertrauen in Medien als Informationsquellen nimmt ab.

Das Vertrauen in Medien als Informationsquellen nimmt ab. Skepsis gegenüber der Medienkompetenz anderer: 80 % bezweifeln, dass die meisten Menschen Fake News und KI-generierte Nachrichtentexte zuverlässig erkennen können. Die eigene Kompetenz wird zwar höher, aber noch immer skeptisch eingeschätzt.

80 % bezweifeln, dass die meisten Menschen Fake News und KI-generierte Nachrichtentexte zuverlässig erkennen können. Die eigene Kompetenz wird zwar höher, aber noch immer skeptisch eingeschätzt. Qualitätsmedien als Bollwerk gegen Desinformation: 82 % sehen in Qualitätsmedien einen wichtigen Faktor im Kampf gegen Fake News.

82 % sehen in Qualitätsmedien einen wichtigen Faktor im Kampf gegen Fake News. Hoher Stellenwert digitaler Fairness: Für 94 % der Befragten ist digitale Fairness „sehr wichtig“ oder „eher wichtig“.

„Wir sehen eine hohe Verunsicherung in der Bevölkerung, auch und gerade als Reaktion auf die zunehmende KI-Generierung von Content“, fasst Bertram Barth, Geschäftsführender Gesellschafter von INTEGRAL, zusammen. „Das Vertrauen in die meisten Medien sinkt, speziell im systemkritischen Nostalgisch-Bürgerlichen Sinus-Milieu sowie in den Milieus der unteren Mitte, wodurch die Polarisierung in unserer Gesellschaft weiter zunimmt.“

Medienkompetenz allein reicht nicht

„Wir können die Verantwortung für einen fairen digitalen Raum nicht auf die Nutzer:innen abwälzen“, so Rut Morawetz, Vizepräsidentin des iab austria. „Auch die Werbewirtschaft muss sich fragen, welche Inhalte sie mit ihren Budgets unterstützt und in welchen Umfeldern Marken sichtbar werden.“ Morawetz sieht dabei drei Gruppen in der Verantwortung.

Plattformen und Medien: Transparenz und vertrauenswürdige Inhalte sind maßgeblich, um das Vertrauen der Nutzer:innen zu stärken. Werbewirtschaft: Mit der Vergabe ihrer Werbebudgets beeinflussen Unternehmen und Agenturen, welche digitalen Angebote erfolgreich sind. Nutzer:innen: Medienkompetenz ist unverzichtbar, damit Menschen Desinformation erkennen und digitale Inhalte kritisch bewerten können.

Was die Werbewirtschaft jetzt tun kann

Daraus ergeben sich für die Werbewirtschaft drei zentrale Handlungsfelder, auf die Wurzwallner und Morawetz besonders hinweisen.

Beyond the Click: Der Erfolg digitaler Werbung wird häufig anhand von Klicks und Conversions bewertet. Doch auch die tatsächliche Sichtbarkeit, die Qualität der Werbekontakte und das Umfeld, in dem Werbung erscheint, sind ausschlaggebend.

Vertrauen in heimische Medien: Vertrauenswürdiger Journalismus steht wirtschaftlich unter Druck. Die Verteilung von Werbebudgets trägt wesentlich dazu bei, dass österreichische Qualitätsmedien auch künftig finanzierbar bleiben.

Brand Safety und Ad Safety: Viele Unternehmen wollen verhindern, dass ihre Werbung neben Fake News, Hassrede oder anderen problematischen Inhalten erscheint. Entscheidend ist dabei, geeignete Werbeumfelder zu definieren, ohne seriöse Berichterstattung über sensible Themen auszuschließen.

„Brand Safety darf keinesfalls mit dem Ausschluss kritischer journalistischer Inhalte verwechselt werden“, so Wurzwallner. Morawetz ergänzt: „Wer Werbung im Umfeld seriöser Berichterstattung vermeidet, entzieht ausgerechnet jenen Medien Werbeeinnahmen, die Desinformation etwas entgegensetzen.“

Vertiefung beim iab NETwork am 26. November

Beim iab NETwork am 26. November 2026 wird die Diskussion fortgesetzt. Unter dem Titel „Beyond the Click: Ad Safety, Fake News und Verantwortung in der digitalen Werbung“ beleuchten Expert:innen aus Wirtschaft, Medien und Technologiebranche, wie digitale Werbung verantwortungsvoller gestaltet werden kann.

Mehr zum iab NETwork: https://www.iab-austria.at/event/save-the-date-iab-network-beyond-the-click/

Details zur INTEGRAL-Studie: https://accelent.fromsmash.com/vWjo9eiEcL-dt

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