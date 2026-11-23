Wien (OTS) -

Yilmaz Gülüm präsentiert den „Report“ am Dienstag, dem 24. November 2026, um 21.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit folgenden Themen:

Das letzte Gefecht?

Die Verhandlungen zur breit angekündigten Wehrdienstreform ziehen sich. Die von allen Experten, dem Militär und auch der Wehrdienstreformkommission favorisierte Lösung, nämlich die gleichzeitige Verlängerung von Wehr- und Zivildienst, scheint politisch nicht machbar. Das Bundesheer befürchtet daher Verschlechterungen: weniger Rekruten und die Schwächung der Miliz. In Österreich gibt es ohnedies immer weniger wehrfähige Männer. Aufgrund geburtenschwacher Jahrgänge, immer mehr haben gar keine österreichische Staatsbürgerschaft und der Anteil der Untauglichen steigt weiter. Wie kann ein Kompromiss gelingen, der Österreich wieder verteidigungsfähig macht – und auch die nötige Zustimmung der Opposition findet? Martin Pusch und Laura Franz auf der Suche nach Antworten – inmitten von Wort- und realen Gefechten.

Live im Studio diskutieren FPÖ-Wehrsprecher Volker Reifenberger und Grünen-Wehrsprecher David Stögmüller.

Zwei Jahre Blau – die Steiermark unter Mario Kunasek

Seit fast zwei Jahren ist Mario Kunasek Steiermarks erster blauer Landeshauptmann. Und mit Erfolg: In den Umfragen hat die FPÖ weiter zugelegt. Doch es ist nicht alles eitel Wonne im blau regierten Land. Das Land weist mittlerweile die höchste Pro-Kopf-Verschuldung auf. Die Sparpolitik trifft auch für die FPÖ heikle Bereiche: Weniger Förderungen etwa für Sportvereine oder Musikschulen sorgen für Unmut, ebenso die Sperre von Krankenhausabteilungen an einzelnen Standorten. Ulla Kramar-Schmid und Miriam Ressi mit einer Bundesland-Vermessung.

Jung, laut, ungehört – was bewegt die Gen Z?

Die Generation der 16- bis 26-Jährigen bangt um ihre Zukunft und hat scheinbar den Glauben an die Politik verloren – nicht einmal mehr ein Drittel fühlt sich von den Parteien im Parlament vertreten. Teuerung, Klimakrise und der Sparkurs bei den Unis treiben sie jetzt auf die Straße, auch in Österreich. Zwei Protestaktionen haben am Freitag die Polizei beschäftigt: Am Vormittag kam es beim Jugendprotest bei der Uni Wien zu Ausschreitungen und Festnahmen, am Nachmittag demonstrierten 2.000 Jugendliche friedlich für Frieden, Klimaschutz und leistbares Leben. Die Ausschreitungen überschatteten jedoch die friedliche Demonstration und dominierten die politische Diskussion. Mit Gewaltexzessen war „GenZ regelt“ schon Ende Oktober in Deutschland, Frankreich und Italien aufgefallen. Wie kann sich die formierende Gruppe der friedlichen Jugendproteste vor Unterwanderung schützen? Ob und wie kann der Frust einer bisher stillen Generation zur Bewegung werden? Welche Proteste waren bisher erfolgreich? Und hat Österreich überhaupt eine Protestkultur? Lena Hager und Sabina Riedl haben nachgefragt.