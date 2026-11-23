Linz (OTS) -

Die Landesversammlung der Grünen OÖ in Lenzing hat entscheidende personelle Weichen für die LTW27 gestellt. Nach der bereits im Mai erfolgten Kür des Spitzenkandidaten Stefan Kaineder wurden die Plätze 2 bis 18 der Landesliste gewählt.

Platz 2 Dagmar Engl

Platz 3 Severin Mayr

Platz 4 Anne-Sophie Bauer

Platz 5 Rudi Hemetsberger

Platz 6 Ines Vukajlović

Platz 7 Brigitte Huber-Reiter

Platz 8 Martin Schott

Platz 9 Reinhard Ammer

Platz 10 Christine Schönmayr

Platz 11 Ronja Dummann

Platz 12 Günter Winterstätter

Platz 13 Klaus Bauernfeind

Platz 14 Miriam Faber

Platz 15 Patrick Himpsl

Platz 16 Margarete Buchsteiner

Platz 17 Matheo Bauer

Platz 18 Claudia Hauschildt-Buschberger

Der Grüne Landessprecher und Spitzenkandidat LR Stefan Kaineder:

„Herzliche Gratulation an die gewählten Kandidat:innen. Es ist ein großartiges Team der besonderen Persönlichkeiten. Ein Team der Kompetenz, Begeisterung und der Motivation. Uns eint der unbedingte Wille, Oberösterreich neu und besser zu gestalten. Unser Bundesland voranzubringen, es zukunfts- und klimafit machen. Nicht mit Stillstand, Blockade, Unentschlossenheit und Zank und Hader. Sondern mit Mut und Zuversicht in allen Bereichen. Mit sauberer Energie für Mensch und Wirtschaft. Mit vielen neuen Windrädern und Schienen. Mit geschütztem Boden, geschützter Heimat und intakter Natur. Dafür werden wir hart arbeiten, viel laufen, gut zuhören und mit den Oberösterreicher:innen an einem Strang ziehen. Gemeinsam, damit Oberösterreich g´wind“.