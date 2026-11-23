- 23.11.2026, 11:51:02
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Grüne Landesversammlung: Damit Oberösterreich "g'WIND" – Die Kandidat:innen 2 bis 18 für die LTW27
Die Landesversammlung der Grünen OÖ in Lenzing hat entscheidende personelle Weichen für die LTW27 gestellt. Nach der bereits im Mai erfolgten Kür des Spitzenkandidaten Stefan Kaineder wurden die Plätze 2 bis 18 der Landesliste gewählt.
Platz 2 Dagmar Engl
Platz 3 Severin Mayr
Platz 4 Anne-Sophie Bauer
Platz 5 Rudi Hemetsberger
Platz 6 Ines Vukajlović
Platz 7 Brigitte Huber-Reiter
Platz 8 Martin Schott
Platz 9 Reinhard Ammer
Platz 10 Christine Schönmayr
Platz 11 Ronja Dummann
Platz 12 Günter Winterstätter
Platz 13 Klaus Bauernfeind
Platz 14 Miriam Faber
Platz 15 Patrick Himpsl
Platz 16 Margarete Buchsteiner
Platz 17 Matheo Bauer
Platz 18 Claudia Hauschildt-Buschberger
Der Grüne Landessprecher und Spitzenkandidat LR Stefan Kaineder:
„Herzliche Gratulation an die gewählten Kandidat:innen. Es ist ein großartiges Team der besonderen Persönlichkeiten. Ein Team der Kompetenz, Begeisterung und der Motivation. Uns eint der unbedingte Wille, Oberösterreich neu und besser zu gestalten. Unser Bundesland voranzubringen, es zukunfts- und klimafit machen. Nicht mit Stillstand, Blockade, Unentschlossenheit und Zank und Hader. Sondern mit Mut und Zuversicht in allen Bereichen. Mit sauberer Energie für Mensch und Wirtschaft. Mit vielen neuen Windrädern und Schienen. Mit geschütztem Boden, geschützter Heimat und intakter Natur. Dafür werden wir hart arbeiten, viel laufen, gut zuhören und mit den Oberösterreicher:innen an einem Strang ziehen. Gemeinsam, damit Oberösterreich g´wind“.
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Grüne OÖ
Mag. Markus Ecker
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