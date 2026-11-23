Wien (OTS) -

Rechtzeitig vor dem Beginn der Umbauarbeiten an der alten WU wird sich die FPÖ in der kommenden Sitzung der Bezirksvertretung Alsergrund vom 16. Dezember 2026 für die Neuführung der Straßenbahnlinie D aussprechen. Gemäß der Variante 2 „unter der Platte“ aus dem groben Leitbild „Entwicklung Althangrund“ der MA21 vom März 2015 sollen die Gleise der Straßenbahn wie auch parallel dazu ein Radweg unterhalb der ehemaligen WU von der Althanstraße in die Heiligenstädter Straße kreuzungsfrei geführt werden.

"Mit dieser, von den Wiener Linien selbst erarbeiteten Maßnahme, könnte sowohl die Kreuzung am Spittelauer Platz als auch die 'nervigste' Kreuzung Wiens, Ecke Nußdorfer Straße/Währinger Gürtel wesentlich entlastet werden", so der freiheitliche Klubobmann aus dem 9. Bezirk Gregor Amhof.

Weiters böte die Neuführung der Straßenbahnlinie D die Möglichkeit die Gleise in der Augasse zu entfernen und eine Gartenstraße einzurichten. Die neue Haltestelle Augasse würde sich wettergeschützt direkt unter der Universität befinden. Auch die Wendeschleife im Ludwig-Wolf-Park könnte unter die Platte verlegt werden, was ganz wesentlich zur Aufwertung des Parks beitragen würde. "Hier gäbe es vernünftige Möglichkeiten, vor denen sich weder Bezirksvertretung noch Stadträtin Sima verschließen sollten", ist Amhof sicher.