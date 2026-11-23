Wien (OTS) -

Auch wenn es für die ÖSV-Herren weiterhin heißt – Stockerlplatz bitte warten, das Publikumsinteresse am gestrigen Slalom in Gurgl war groß und übertraf mit bis zu 655.000 Fans und im Schnitt 587.000 bei 45 Prozent Marktanteil im zweiten Durchgang den Wert des Vorjahres. In den jungen Zielgruppen wurden 41 bzw. 53 Prozent Marktanteil erreicht. Der Spitzenwert beim Damenslalom am 21. November lag in Durchgang zwei bei 429.000 und im Schnitt 393.000 bei 39 Prozent Marktanteil (32 bzw. 55 Prozent MA in den jungen Zielgruppen).

Auf sportlichem Höhenflug befinden sich die ÖSV-Adler mit dem neuen Überflieger Raffael Zimmermann: Bis zu 450.000 und im Schnitt 378.000 bei 24 Prozent Marktanteil (21 bzw. 25 Prozent MA bei den Jungen) ließen sich gestern die Entscheidung beim Springen in Lillehammer nicht entgehen. Davor hatten bereits bis zu 284.000 bei 28 Prozent Marktanteil das Springen der Frauen ebenfalls in Lillehammer gesehen.

Die den langen Sporttag abschließende Ausgabe von „Fußball am Sonntag“ erzielte mit 207.000 Reichweite bei 11 Prozent Marktanteil den bisherigen Topwert.

Wieder starke Streaming-Nutzung

Auch die ORF-Videostreams der Weltcup-Bewerbe in Gurgl und Lillehammer vom Samstag und Sonntag wurden vom Publikum gut genutzt. Die auf ORF ON sowie weiteren Sites und Apps bereitgestellten Live-Streams und On-Demand-Videos des ORF (TV-Übertragungen, Vor- und Nachberichterstattung sowie Highlight-Videos etc.) erzielten am Samstag und Sonntag in Österreich bisher insgesamt 10,3 Millionen Nutzungsminuten, 1,1 Millionen Bruttoviews (Videostarts) und 306.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge). Auf ORF ON sind die Streams weiterhin verfügbar (Quelle: Online-Bewegtbild-Messung AGTT/GfK TELETEST Zensus).