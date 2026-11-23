Brüssel/Berlin (OTS) -

Die EU-Kommission will noch in diesem Jahr einen Gesetzesvorschlag vorlegen, der die Käfighaltung von Legehennen und das Kükentöten beendet. Laut Ankündigung sollte der Entwurf gleichwertige Anforderungen für importierte Produkte beinhalten. Doch ein jetzt geleaktes Dokument sieht Ausnahmeregelungen vor. Das würde den Tierschutz stark schwächen und die Wettbewerbsfähigkeit der EU gefährden - wie das Beispiel Deutschland zeigt. Animal Equality kritisiert, dass der Tierschutz nicht am Handel scheitern darf und fordert den zuständigen EU-Kommissar Maros Sefcovic zum Handeln auf, bevor der Gesetzesvorschlag veröffentlicht wird.

Noch immer werden jedes Jahr rund 300 Millionen männliche Küken in der EU direkt nach ihrer Geburt lebendig geschreddert oder mit Gas getötet. Ebenso leiden rund 300 Millionen Tiere in der EU in Käfigen - der Großteil davon sind Hühner. Die EU-Kommission will diese tierquälerischen Praktiken endlich beenden. In ihrer "Nutztierstrategie" (Livestock Strategy) Mitte dieses Jahres hat sie angekündigt, noch in 2026 einen entsprechenden Gesetzesvorschlag für Hühner vorzulegen. Dieser sollte auch Vorschriften für gleichwertige Tierschutzstandards von importierten Produkten enthalten. Doch der jetzt geleakte Legislativvorschlag, über den "Agra Facts" am 6. November berichtete, beinhaltet Ausnahmen und Schlupflöcher, die massive Einschränkungen für den Schutz der Tiere bedeuten.

Tierschützer*innen fordern Verbesserungen

Die international tätige Tierschutzorganisation Animal Equality fordert den für Handel zuständigen EU-Kommissar Maros Sefcovic auf, jetzt nachzubessern, bevor der neue Gesetzesvorschlag veröffentlicht wird.

Das neue Gesetz muss gleichwertige Einfuhrvorschriften beinhalten und dabei alle Arten von Eiern und Ei-Produkten abdecken;

Ein Ende der Käfighaltung während des gesamten Produktionszyklus sowie ein Ende der systematischen Tötung männlicher Küken;

Keine Ausnahmen, wie beispielsweise die Zulassung der Tötung von Küken zur Verwendung als Tierfutter oder die unterschiedliche Behandlung von Brütereien, je nachdem, ob sie innerhalb oder außerhalb der EU verkaufen.

Breite Unterstützung in der Bevölkerung

Laut Eurobarometer sind 89 Prozent der Europäer*innen der Meinung, dass landwirtschaftliche Importe nur dann in die EU gelangen sollten, wenn sie die Umwelt-, Tierschutz- und Arbeitsstandards der EU erfüllen. Auch internationale Handelsregeln stehen dem nicht entgegen: Sie erlauben Import-Anforderungen auf Basis des Tierschutzes, sofern diese gleichermaßen für EU- und Nicht-EU-Produzent*innen gelten und nicht durch ungerechtfertigte Ausnahmen untergraben werden.

"Deutschland hat gezeigt, dass strengere Gesetze umsetzbar sind. Betriebe haben in den Tierschutz investiert und das Kükentöten sowie die Käfighaltung von Hühnern beendet. Wir fordern Kommissar Sefcovic auf: Stehen Sie zu den Versprechen der Kommission, kommen Sie dem Willen der Bürger*innen nach und sorgen Sie dafür, dass für die EU der Schutz von Tieren auch über die eigenen Grenzen hinweg die gleiche Relevanz hat."

- Vanessa Raith, Direktorin von Animal Equality Deutschland

Die Probleme am Beispiel Deutschland

Deutschland zeigt, wie nationaler Tierschutz untergraben wird, wenn die Vorgaben nicht einheitlich sind und sie nicht gleichermaßen für importierte Produkte gelten. Beispielsweise ist hierzulande das systematische Töten männlicher Küken bereits seit 2022 verboten. Ebenso ist seit diesem Jahr die Übergangsfrist für die Käfighaltung von Hühnern ausgelaufen. Diese bundesweiten Gesetze liegen über dem Standard der EU-Vorschriften. Damit nimmt Deutschland eine Vorreiterrolle ein und treibt den Tierschutz auf nationaler Ebene voran. Aber es gibt eine gravierende Schwachstelle: Diese Vorgaben gelten nicht für alle importierten Produkte. In der Praxis bedeutet das, dass Missstände ins Ausland verlagert werden können. Zudem leidet auch der nationale Markt darunter, wenn minderwertige Produkte aus dem Ausland importiert werden und Verbraucher*innen werden durch undurchsichtige und nicht einheitliche Regelungen getäuscht.

Jeder Mensch in Deutschland isst pro Jahr durchschnittlich rund 250 Eier. Ungefähr die Hälfte davon landet als verarbeitetes Produkt in Backwaren, Fertiggerichten, Soßen oder in Gerichten in Restaurants auf den Tellern. Bei diesen Produkten gibt es keine Kennzeichnungspflicht, ob für diese Eier Hühner in Käfigen gehalten wurden oder der Betrieb das Kükentöten praktiziert. Und da rund ein Drittel aller in Deutschland verzehrten Eier aus dem Ausland mit teils schlechteren Tierschutzgesetzen stammen, konsumieren viele Verbraucher*innen Produkte aus schlimmsten Haltungsbedingungen, ohne es zu wissen.

Einsatz gegen Kükentöten und Käfighaltung geht weiter

Seit Monaten setzt sich Animal Equality mit einer intensiven Kampagne für EU-weite Verbote der Käfighaltung und des Kükentötens ein. Mit regelmäßigen Protesten in Brüssel vor den Türen der EU-Kommission, einem Offenen Brief an die Verantwortlichen und vielen weiteren Aktionen fordern sie konsequente Gesetze. Die EU-Kommission hatte in den vergangenen Jahren mehrfach versprochen, zu handeln, es aber nicht getan. Die Aktivist*innen klären die Öffentlichkeit über die gebrochenen Versprechen und das Kükentöten auf und zeigen das Leid der Tiere in Käfigen. Auch in der kommenden Woche werden sie wieder vor Ort in Brüssel ihre Forderungen mit Protestaktionen verstärken.

Wir stehen Ihnen jederzeit für weitere Informationen und Gespräche zur Verfügung. Wenden Sie sich gerne an unseren Pressekontakt Till Hartmann via E-Mail an [email protected] oder melden Sie sich telefonisch unter +49 (0)176 3004 0892.

Fotos und weitere Informationen:

Bildnachweis: Animal Equality / Fotoaufnahmen beispielhaft. Es handelt sich um Symbolbilder, die typische Zustände darstellen. Nur für redaktionelle Berichterstattung im Zusammenhang mit der Pressemitteilung von Animal Equality.

Über Animal Equality

Animal Equality wurde 2006 von Sharon Núñez, Javier Moreno und Jose Valle in Spanien gegründet und ist heute eine der weltweit effektivsten Tierschutzorganisationen. Gemeinsam mit Gesellschaft, Politik und Unternehmen arbeiten wir in acht Ländern auf vier Kontinenten für eine Welt, in der alle Tiere respektiert und vor Ausbeutung geschützt werden. Zudem unterstützt Animal Equality mit der Plattform Love Veg zahlreiche Menschen bei ihrer Ernährungsumstellung und bietet unter anderem kostenfreie pflanzliche Kochbücher an. Animal Equality setzt sich durch Aufklärungsarbeit, Unternehmenskampagnen und die Veröffentlichung von Undercover-Recherchen dafür ein, die Grausamkeit gegenüber landwirtschaftlich genutzten Tieren zu beenden. Ebenso strebt Animal Equality Fortschritte für Tiere auf rechtlicher Ebene an.