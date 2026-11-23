Wien (OTS) -

Die österreichischen Alpen sind vielfach porträtiert worden. Doch dieser Film wagt sich weiter hinaus – und tiefer hinab. Im Mittelpunkt stehen steile Felswände und ihre tierischen Bewohner, die sich mit außergewöhnlichen Anpassungen einen Lebensraum erschlossen haben, der gleichermaßen Gefahr und Zuflucht bedeutet. Die neue „Universum“-Dokumentation von Regisseur Patrick Centurioni, die im Rahmen des Festivals „Mountain Film Graz 2026“ am 20. November ihre Premiere feierte, macht die Vertikale zum filmischen Prinzip. Mit ungewöhnlichen Perspektiven und schwindelerregenden Bildern lässt sie das Publikum am Dienstag, dem 24. November 2026, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON die Dimensionen dieser extremen Welt unmittelbar erleben.

„Steile Welt – Zwischen Abgrund und Zuflucht“ – eine Koproduktion von ORF, Centurioni Film und ARTE mit Unterstützung von ORF-Enterprise – eröffnet einen ungewöhnlichen Blick auf diese vertikale Wildnis. Dabei steht eine zentrale Frage im Raum: Was treibt Tiere dazu, ausgerechnet diesen steilen und gefährlichen Lebensraum zu wählen? Bei Gämsen und Steinböcken liegt die Antwort im Schutz, den ihnen die Felswände bieten. Dank ihrer außergewöhnlichen Kletterkünste finden sie hier Zuflucht vor großen Beutegreifern. Was für viele zur unüberwindbaren Gefahr wird, erweist sich für sie als entscheidender Überlebensvorteil.

Im Zentrum stehen jedoch zwei faszinierende Gegenspieler, die diesen Lebensraum auf ihre ganz eigene Weise prägen: der Steinadler, mächtiger Jäger der Lüfte, und der Kolkrabe, ein frecher und intelligenter Virtuose. Regisseur Patrick Centurioni erinnert sich an einen besonderen Moment der Dreharbeiten: „Nach Monaten der Vorbereitung diesen einen Moment tatsächlich zu erleben, wenn der Steinadler Jagd auf Gämsen macht und man mit der Kamera zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist – das war einer der spektakulärsten und bewegendsten Momente des gesamten Films.“

Auch die Kolkraben verlangten Geduld und genaue Beobachtung. Nach langer Vorbereitung auf die Balz gelang es Centurioni, ihr komplexes Verhalten filmisch festzuhalten. Als die Raben Gegenstände aufnahmen und in ihre Flugshows einbauten, entstand daraus eine überraschend schöne Geschichte, die in dieser Komplexität vermutlich erstmals dokumentiert werden konnte.

Der Mauerläufer wiederum erweist sich als Spezialist der Felswand: Mit seinen leuchtenden Flügeln und einer erstaunlichen Jagdtechnik sucht er selbst kleinste Spalten nach Beute ab. Doch die Geschichte bleibt nicht bei den bekannten Arten stehen. In Felsspalten und kleinsten Nischen leben Insekten, Spinnen und Eidechsen, die immer wieder für überraschende Momente sorgen.

Die steile Welt ist ein Lebensraum, in dem neben den Kräften der Evolution noch eine andere Macht wirkt: das Unberechenbare. Steinschläge, Lawinen und plötzliche Naturgewalten können innerhalb von Sekunden alles verändern. So erzählt die „Universum“-Dokumentation nicht nur von außergewöhnlichen Tierarten, sondern auch von einer Natur, die zugleich faszinierend und unerbittlich ist. Und von einer Welt, in der Abgrund und Zuflucht manchmal näher beieinanderliegen, als man denkt.