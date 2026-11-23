Wien (OTS) -

Am Weltfrauentag 2024 stand der Grundsatzbeschluss fest, ein Frauenhaus für Vorarlberg zu errichten. Im Juli 2025 erfolgte der Spatenstich und Anfang Oktober 2026 konnten die ersten Frauen in das neue Frauenhaus in Vorarlberg einziehen. Die Dokumentation des ORF Vorarlberg zeigt die Entstehung dieses Frauenhauses mit neuem Gewaltschutzkonzept für Vorarlberg. Häusliche Gewalt ist ein gesellschaftliches Tabuthema. In der Dokumentation kommen betroffene Frauen, Frauenhaus-Mitarbeiterinnen, aber auch die Exekutive sowie die Errichter des Frauenhauses zu Wort. Eine Dokumentation im Rahmen des ORF-Programmschwerpunkts zum Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen – alle Infos dazu sind unter https://presse.ORF.at abrufbar.

Gestaltung: Ines Hergovits-Gasser

Kamera: Alexander Roschanek, David Spettel, Günter König, Günter Assmann, Matthias Witzemann

Schnitt: Michelle Woschek

Redaktion: Angelika Simma-Wallinger

Gesamtleitung: Markus Klement