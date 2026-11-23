Wien (OTS) -

Die 31. UN-Klimakonferenz (COP31) im türkischen Antalya ist am Sonntag ohne gemeinsame Abschlusserklärung zu Ende gegangen. „Das Scheitern der COP31 ist ein schwerer Rückschlag für die internationale Klimapolitik. Letztlich ist es das Ergebnis einer tief gespaltenen internationalen Gemeinschaft, in der derzeit andere Themen deutlich höher gewichtet werden“, sagt Christoph Neumayer, Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV).

Europäische Klima-Außenpolitik neu denken

Die IV bekennt sich zum Ziel der EU, bis 2050 klimaneutral zu werden. „Es war und ist richtig, dass sich die EU mit der Klimaneutralität bis 2050 ein äußerst ambitioniertes Ziel gesetzt hat und dieses konsequent verfolgt“, so Neumayer. Angesichts der internationalen Entwicklungen brauche es aber ein Umdenken in der europäischen Klima-Außenpolitik. Im Rahmen der Vereinten Nationen gelte es, den Paris-Prozess und seinen Fokus zu verteidigen, statt sich in immer neuen Diskussionen zu verlieren. Gleichzeitig sollten bilaterale Abkommen und Partnerschaften für die EU deutlich an Bedeutung gewinnen. „So halten wir andere Staaten auf Klimakurs und sichern gleichzeitig erneuerbare Energie für Europa“, sagt Neumayer.

Weckruf für Österreich

Das Scheitern von Antalya bedeute keine Abkehr der EU von einer konsequenten Klimapolitik. Es sei aber ein Weckruf für alle, die in nationalen Alleingängen eine Lösung für das globale Klimaproblem sehen. „Auch Österreich tut gut daran, diesen Weckruf zu hören und auf den kostspieligen Alleingang der Klimaneutralität bis 2040 – zehn Jahre vor der EU – zu verzichten“, so Neumayer abschließend.