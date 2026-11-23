Wien (OTS) -

Mit dem Spatenstich für das neue Verwaltungs- und Funktionsgebäude bei der Kletterhalle Wien in der Erzherzog-Karl-Straße 108 setzt die Stadt Wien einen weiteren wichtigen Schritt zur Modernisierung ihrer Sportinfrastruktur. Der Neubau schafft zeitgemäße Rahmenbedingungen für die Kletterhalle Wien, die Naturfreunde Wien und den FC Stadlau. Neben modernen Garderoben-, Sanitär- und Lagerbereichen entstehen ein gemeinsames Besucherfoyer und ein gastronomischer Bereich. Für die erste Bauphase sind Gesamtinvestitionen von rund 12,75 Millionen Euro vorgesehen.

Moderne Infrastruktur für einen stark frequentierten Sportstandort

Die Kletterhalle Wien zählt zu den meistbesuchten Kletterhallen Österreichs und verzeichnet täglich durchschnittlich 300 bis 500 Besucherinnen und Besucher. Die bestehende Infrastruktur ist den steigenden Anforderungen an den Standort teilweise nicht mehr gewachsen. Mit dem Neubau werden notwendige Funktionen gebündelt und die Abläufe für Sportlerinnen und Sportler sowie Besucherinnen und Besucher deutlich verbessert.

Ein besonderer Vorteil ist die unmittelbare Anbindung des neuen Gebäudes an die bestehende Kletterhalle. Der bisherige, rund 80 Meter lange Verbindungsgang kann dadurch entfallen. Der Zugang erfolgt künftig direkt und barrierefrei über das neue Gebäude.

Im Erdgeschoß ist ein zentrales Besucherfoyer mit Kassa und einem kleinen Bistrobereich vorgesehen. Die Garderoben für die Kletterhalle und den FC Stadlau werden im Untergeschoß untergebracht. Ergänzend entstehen barrierefreie Garderoben und Sanitäranlagen sowie Lagerflächen. Auch die erforderlichen Besuchertoiletten für den Fußball-Matchbetrieb mit bis zu 4.000 Personen werden in das Gebäude integriert.

Durch die Verlagerung der Sanitär- und Lagerbereiche aus der bestehenden Kletterhalle werden zudem räumliche Voraussetzungen geschaffen, um das Indoor-Kletterangebot künftig um rund 1.000 Quadratmeter erweitern zu können.

Nachhaltigkeit und Klimaschutz im Mittelpunkt

Besonderes Augenmerk wird auf eine energieeffiziente und ressourcenschonende Bauweise gelegt. Die Fassade wird als vorgefertigte Holzkonstruktion ausgeführt, wobei heimisches Holz bevorzugt werden soll. Ein hoher Vorfertigungsgrad reduziert Transportwege und trägt dazu bei, die Bauzeit möglichst kurz zu halten.

Die Wärme- und Kälteversorgung des Gebäudes erfolgt über eine zentrale Sole-Wasser-Wärmepumpe und ein Feld aus 20 Tiefensonden mit einer Tiefe von jeweils bis zu 150 Metern. Die bestehende Fernwärmeversorgung wird weiterhin für die Warmwasserbereitung genutzt. Ergänzt wird das Energiekonzept durch eine Photovoltaikanlage mit rund 66 kWp Leistung auf dem Dach des Tribünengebäudes.

Weitere ökologische Maßnahmen umfassen begrünte Dachflächen, außenliegenden Sonnenschutz, eine Nachtspüllüftung sowie die Nutzung von Nutzwasser für die WC-Spülungen. Für das Projekt wird der klimaaktiv-Standard Silber angestrebt. Auch eine CO₂-neutrale Baustellenabwicklung ist vorgesehen.

Weiterentwicklung des gesamten Sportstandortes

Das neue Funktionsgebäude ist Teil eines übergeordneten Entwicklungskonzepts für den Sportstandort in der Erzherzog-Karl-Straße. Durch die Zusammenführung von Funktionen der Naturfreunde Wien, der Kletterhalle Wien und des FC Stadlau können bestehende Flächen effizienter genutzt und dringend benötigte Freiräume geschaffen werden.

Bei Umsetzung beider Bauphasen können insgesamt rund 1.617 Quadratmeter entsiegelt werden. Dadurch entstehen langfristig zusätzliche Entwicklungsmöglichkeiten für den Sport: Geplant ist, das Angebot um 1.000 bis 1.500 Quadratmeter Outdoor-Kletterfläche sowie um zwei Fußball-Trainingsplätze erweitern zu können. Gleichzeitig kann durch die Neupositionierung des Gebäudes ein wertvoller Baumbestand am Standort weitgehend erhalten bleiben.

Die Errichtung erfolgt in zwei Bauphasen. Der erste Bauabschnitt umfasst das Unter- und Erdgeschoß und beinhaltet die zentralen Funktionen für den laufenden Sportbetrieb. Die darüberliegenden beiden Obergeschoße mit Tischtennis-, Fitness- und Mehrzweckräumen sowie Büroräumlichkeiten für die Naturfreunde Wien und die Kletterhalle Wien sind einer zweiten Bauphase vorbehalten. Für Projektmanagement und -steuerung ist die WIP Wiener Infrastruktur Projekt GmbH, ein Unternehmen der Wien Holding-Tochter WSE Wiener Standortentwicklung verantwortlich.

Die Nutzungsaufnahme der ersten Bauphase ist nach aktuellem Projektzeitplan für Februar 2028 vorgesehen.

Modernisieren und Ausbauen

Das Vorhaben ist Teil des 2020 ins Leben gerufenen Sportstättenentwicklungsplans Sport.Wien.2030, mit dem die Stadt Wien ihre Sportinfrastruktur langfristig modernisiert und ausbaut. Ein wesentliches Instrument des Entwicklungsplans ist das Vereinssportanlagen-Sanierungsprogramm (SPOSA). In einer 1. Phase von 2022 bis 2024 wurden 24 Vereinssportanlagen sowie drei Rundsporthallen technisch und ökologisch auf den neuesten Stand gebracht. Bis 2027 werden in der 2. Phase 29 weitere Sportanlagen folgen. Bis 2030 werden dafür rund 400 Millionen Euro in die Sanierung, Modernisierung und Erweiterung von Wiens Sportstätten investiert.

Sportstadtrat Peter Hacker: „Wien investiert konsequent in moderne und nachhaltige Sportstätten. Mit dem neuen Funktionsgebäude bei der Kletterhalle Wien schaffen wir bessere Bedingungen für Tausende Sportlerinnen und Sportler sowie für die vielen Besucherinnen und Besucher dieses wichtigen Sportstandortes. Besonders freut mich, dass wir mit diesem Projekt nicht nur die Infrastruktur für den Kletter- und Fußballsport verbessern, sondern durch eine intelligente Planung auch zusätzliche Möglichkeiten für die zukünftige Erweiterung des Sportangebots schaffen. Damit investieren wir in die sportliche Zukunft Wiens.“

Gemeinderätin Jing Hu: „Mit dem neuen Funktionsgebäude schaffen wir bessere Bedingungen für alle, die hier trainieren, klettern oder Fußball spielen. Besonders freut mich, dass wir den gesamten Standort weiterdenken: Die neue Infrastruktur erleichtert den Sportbetrieb und schafft gleichzeitig Platz für zusätzliche Sportangebote. Damit investieren wir in einen Standort, an dem künftig noch mehr Menschen ihre Begeisterung für Bewegung und Sport ausleben können.“

Wien Holding Geschäftsführer Oliver Stribl: „Wien zählt zu den lebenswertesten Städten der Welt, und ein vielfältiges Sport- und Freizeitangebot trägt wesentlich dazu bei. Mit dem neuen Funktionsgebäude schaffen wir die Grundlage für die langfristige Weiterentwicklung dieses wichtigen Sportstandorts und investieren zugleich in nachhaltige Infrastruktur mit Mehrwert für die Stadt und ihre Menschen.“

Sport Wien-Abteilungsleiter Anatol Richter: „Bei der Planung dieses Projekts stand für uns im Mittelpunkt, die unterschiedlichen Anforderungen der Sportarten und Nutzergruppen an einem gemeinsamen Standort bestmöglich zusammenzuführen. Durch die neue Gebäudestruktur schaffen wir kurze Wege, barrierefreie Zugänge und moderne Funktionsbereiche. Gleichzeitig denken wir die Weiterentwicklung des gesamten Areals mit. So entstehen nicht nur bessere Rahmenbedingungen für den heutigen Sportbetrieb, sondern auch neue Perspektiven für den Kletter- und Fußballsport in Wien.“