Wien (OTS) -

Stark sein, sich durchsetzen, keine Schwäche zeigen: Solche Vorstellungen prägen bis heute, was Burschen über Männlichkeit lernen. Doch was bedeutet es eigentlich, ein Mann zu sein? Welche Rolle spielen Väter und andere männliche Vorbilder? Und wie verändern sich Vorstellungen von Männlichkeit in einer Gesellschaft, in der traditionelle Geschlechterrollen zunehmend hinterfragt werden? In ihrem neuen „kreuz & quer“-Film „Mann sein, aber wie?“, der im Rahmen des ORF-Schwerpunkts zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen (Details unter https://presse.ORF.at) am Dienstag, dem 24. November 2026, um 23.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON zu sehen ist, begegnet Regisseurin Anna Katharina Wohlgenannt Männern unterschiedlicher Generationen, die sich auf ganz persönliche Weise mit diesen Fragen auseinandersetzen.

Der junge Grazer Kushtrim Alili ist mit klaren Vorstellungen davon aufgewachsen, wie sich Männer und Frauen zu verhalten haben. Schon früh begann er, diese Rollenbilder zu hinterfragen. Heute engagiert er sich bei HEROES® Steiermark für Gleichberechtigung und versucht, mit Videos auf Social Media jenen Männlichkeitsbildern etwas entgegenzusetzen, die in der sogenannten „Manosphere“ verbreitet werden. Dort versprechen selbsternannte Männer-Coaches jungen Männern Erfolg, Stärke und Anerkennung, oft verbunden mit frauenfeindlichen Botschaften.

Dieter Breitwieser-Ebster hat sich bewusst für eine aktive Vaterrolle entschieden. Er war 14 Monate in Karenz, arbeitet heute Teilzeit und teilt sich mit seiner Frau die Verantwortung für Kinder und Haushalt. Dabei musste er sich auch von der Vorstellung lösen, als Mann in erster Linie für das Familieneinkommen verantwortlich zu sein. Heute leitet er den Verein Papainfo, der sich für aktive Vaterschaft einsetzt. Sein eigener Vater hingegen war beruflich viel unterwegs, um die Familie finanziell abzusichern. Im gemeinsamen Gespräch wird deutlich, wie unterschiedlich Väter ihre Verantwortung wahrnehmen können.

Stefan Pesendorfer wuchs ohne Vater auf und suchte früh nach männlichen Vorbildern. Im Karate fand er nicht nur körperliche Stärke und Disziplin, sondern auch eine Haltung, die auf Selbstbeherrschung und der Vermeidung von Konflikten beruht. Später begann er, sich in einer Männergruppe mit seinen eigenen Vorstellungen von Männlichkeit auseinanderzusetzen. Dabei beschäftigt ihn auch die Frage, wie Männer mit Aggression, Konkurrenz und dem Anspruch umgehen, immer stark sein zu müssen.

Wie zerstörerisch bestimmte Vorstellungen von Stärke und Durchsetzungsfähigkeit werden können, hat Manfred Zeisberger erfahren. Als Kind erlebte er in Wiener Kinderheimen Gewalt und lernte, dass sich der Stärkere durchsetzt. Später wurde er selbst gewalttätig. Erst durch eine Therapie gelang es ihm, dieses Muster zu durchbrechen. Heute engagiert er sich gegen Gewalt an Frauen und ermutigt andere Männer, Verantwortung für ihr eigenes Verhalten zu übernehmen.

Männlichkeitsforscher Erich Lehner und Pädagogin Emina Saric ordnen die persönlichen Erfahrungen in einen größeren gesellschaftlichen Zusammenhang ein. Denn Vorstellungen von Männlichkeit entstehen nicht nur in der Familie, sondern werden auch durch Gleichaltrige, Religion, Arbeitswelt und soziale Medien geprägt. „Mann sein, aber wie?“ erzählt von Männern, deren Lebenswege und Erfahrungen unterschiedlicher kaum sein könnten. Was sie verbindet, ist die Auseinandersetzung mit der Frage, was es für sie persönlich bedeutet, ein Mann zu sein. Der Film zeigt, wie sehr Vorstellungen von Männlichkeit durch Erziehung, gesellschaftliche Erwartungen und persönliche Erfahrungen geprägt werden und wie unterschiedlich Männer damit umgehen.