Baden bei Wien / Wiener Neustadt (OTS) -

Am Donnerstag, 19. November 2026, fand im Congress Center Baden die 13. Löwenherz-Gala der Volkshilfe Niederösterreich statt. 380 Gäste erlebten einen abwechslungsreichen Abend mit dem Ensemble von „Mamma Mia“ mit Anna Rosa Döller, Aeneas Hollweg und Robert D. Marx sowie den Wienerlied-Experten mit Markus Riedmayer, Marion Zib-Rozhauser und Erich Zib. Entertainer Alfons Haider führte durch das Programm. Gemeinsam mit vielen SponsorInnen sammelten sie für Menschen in schwierigen Lebenssituationen in Niederösterreich. Ein besonderer Höhepunkt war die Kunstauktion mit Werken, die niederösterreichische Künstlerinnen und Künstler unentgeltlich zur Verfügung stellten. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: 52.000 Euro kommen dem Löwenherz-Fonds zugute. Es ist das höchste der Gala-Geschichte.

„Der Löwenherz-Fonds ist dann zur Stelle, wenn Menschen unverschuldet in eine existenzbedrohende Situation geraten und rasch Unterstützung brauchen. Ob nach einem schweren Schicksalsschlag, einer Erkrankung oder einer Naturkatastrophe, wir wollen dort helfen, wo andere Unterstützungssysteme nicht ausreichen. Dass wir mit der diesjährigen Gala 52.000 Euro dafür aufbringen konnten, ist ein großartiges Zeichen der Solidarität“, betont der Präsident der Volkshilfe NÖ Prof. Ewald Sacher.

„Solidarität zeigt sich vor allem darin, dass wir Menschen in schwierigen Lebenslagen nicht allein lassen. Einrichtungen wie die Volkshilfe und Initiativen wie der Löwenherz-Fonds leisten einen wichtigen Beitrag dazu, dass Hilfe direkt bei den Betroffenen in Niederösterreich ankommt“, unterstreicht NÖ Landesrat Mag. Sven Hergovich.

Auch die Volkshilfe-Familie war bei der Gala stark vertreten. Neben Vizepräsidentin Heidemaria Onodi und Vizepräsident Hans Hager nahmen zahlreiche ehrenamtliche Bezirksvorsitzende sowie freiwillige Helferinnen und Helfer am Galaabend teil.

„Ein solches Spendenergebnis ist keine Selbstverständlichkeit. Es zeigt, wie viel möglich ist, wenn Unternehmen, Organisationen und engagierte Menschen gemeinsam Verantwortung übernehmen. Mein großer Dank gilt allen Sponsorinnen und Sponsoren, Tischspenderinnen und Tischspendern sowie jenen, die sich an der Kunstauktion beteiligt haben“, freut sich Vizepräsident Rudolf Parnigoni, Ideengeber und Leiter des Gala-Organisationskomitees, über den Erfolg des Abends.

Einen wesentlichen Beitrag zum Gesamtergebnis leistete auch die Kunstauktion. „Allein durch die Versteigerung der Kunstwerke kamen heuer 17.600 Euro für den Löwenherz-Fonds zusammen. Das ist ein beeindruckendes Ergebnis und zeigt, wie viel Engagement und Kreativität bewirken können, wenn viele Menschen ein gemeinsames Ziel verfolgen“, erklärt Geschäftsführer Gregor Tomschizek.

Das Löwenherz-Sujet 2026 gestaltete Loretta Stats. Die Kunstauktion leitete in bewährter Weise KommR Franz Steinbacher. Werke stellten Anton Hoser, Ulrike Rausch und Myriam Urtz zur Verfügung. Neu mit dabei waren Sarah Kupfner, die vor Ort ein Live-Painting gestaltete, das anschließend versteigert wurde, sowie Günter Herz und Dietmar Kirschbaum. Für besondere Spannung sorgten außerdem Premierenkarten inklusive VIP-Empfang bei den Mörbischer Seefestspielen von und mit Alfons Haider.

Mit dem Erlös der 13. Löwenherz-Gala kann die Volkshilfe NÖ auch weiterhin Menschen unterstützen, die dringend Hilfe benötigen. Denn manchmal kann schon eine rasche finanzielle Unterstützung entscheidend sein, um eine schwierige Lebenssituation zu bewältigen.

Spendenkonto Löwenherz-Fonds

IBAN: AT67 6000 0000 0133 9000, BIC: BAWAATWW, Spenden sind steuerlich absetzbar (SERVICE MENSCH GmbH)